Очистіть чайник накипу за три хвилини: знадобиться копійчаний фрукт

Чайники - незамінна річ на кухні. На жаль, на них через воду всередині накопичується наліт, який, на перший погляд, складно видалити.

Експерти розповіли, як швидко позбутися від цієї проблеми за допомогою копійчаного фрукта, пише Express.

Замість того, щоб купувати засоби для чищення на хімічній основі, краще подумати про натуральність. У цьому вам допоможе лимон!

Це повністю натуральний і нешкідливий для здоров'я засіб, яке очистить чайник від вапняного нальоту.

Як видалити накип з чайника (express.co.uk)

Спосіб очищення чайника лимоном

Насамперед наповніть чайник водою до того рівня, де є наліт. Закип'ятіть його. Потім наріжте на шматочки лимон і киньте в закипілу воду прямо в чайник.

Після залиште чайник постояти близько 30 хвилин, перш ніж закип'ятити його вдруге.

Нарешті, обполосніть чайник холодною водою, і весь вапняний наліт сам змиється. Вам не потрібно буде нічого терти губкою.

Далі ви можете протерти чайник зовні серветкою з мікрофібри.

Відзначимо, що даний метод підходить як для звичайних чайників, так і електричних.

Лимон - це прекрасний і незамінний фрукт, а високий вміст лимонної кислоти робить його потужним побутовим миючим засобом.