Як очистити салон машини від шерсті тварин: лайфхак для автомобілістів

В салоні автомобіля позбутися від шерсті тварин можна своїми силами, витративши при цьому мінімум коштів. Аби розв'язувати цю проблему потрібний найдешевший кондиціонер для білизни, розпилювач і домашній пилосос.

Як позбутися шерсті

Так, потрібно пропилососити оббивку автомобіля, після чого побризкати проблемні місця розчином кондиціонера для білизни та води. Обидва компоненти беруться в рівних частинах і заливаються в розпилювач. Після 5-10 хвилин, шерсть підсохне і прибрати її стане набагато легше.

Окрім того, зазначається, що кондиціонер для білизни також відмінно справляється з плямами на торпедо та оздобленні салону. Якщо залити ковпачок цього бюджетного та універсального засобу в бак склоомивача, звичайна вода починає набагато краще прибирати бруд з лобового скла.

Як дозволяється перевозити домашніх тварин: