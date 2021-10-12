Як очистити салон машини від шерсті тварин: лайфхак для автомобілістів
В салоні автомобіля позбутися від шерсті тварин можна своїми силами, витративши при цьому мінімум коштів. Аби розв'язувати цю проблему потрібний найдешевший кондиціонер для білизни, розпилювач і домашній пилосос.
Про це пише "Автовзгляд".
Як позбутися шерсті
Так, потрібно пропилососити оббивку автомобіля, після чого побризкати проблемні місця розчином кондиціонера для білизни та води. Обидва компоненти беруться в рівних частинах і заливаються в розпилювач. Після 5-10 хвилин, шерсть підсохне і прибрати її стане набагато легше.
Окрім того, зазначається, що кондиціонер для білизни також відмінно справляється з плямами на торпедо та оздобленні салону. Якщо залити ковпачок цього бюджетного та універсального засобу в бак склоомивача, звичайна вода починає набагато краще прибирати бруд з лобового скла.
Як дозволяється перевозити домашніх тварин:
- дрібних тварин у кошиках, сумках із суцільним дном;
- птахів у клітках;
- собак у намордниках за наявності повідця, за умови, що тварина не забруднює салон і розташовується на підлозі;
- за наявності підстилки на сидінні (під час перевезення в таксі).
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