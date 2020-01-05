В черговий раз порушили домовленість: бойовики накрили ВСУ мінометним вогнем

Війна на Донбасі - бойовики порушили домовленість

Вороги знову намагаються обдурити українських військових, використовуючи заборонену зброю

5 січня на Донбасі бойовики в черговий раз порушили договір і пустили в хід заборонене Мінській угоді озброєння. Про це повідомляє ООС в соціальній мережі Facebook.

"Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник в черговий раз порушив режим припинення вогню", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що вранці ворогом був здійснений обстріл позицій поблизу населеного пункту Водяне мінометами калібру 82 мм.

Також в пості зазначено, що збройні формування Російської Федерації зобов'язані припинити свої провокації і дотримуватися існуючих домовленостей.

Бойовики порушили домовленість і накрили ВСУ мінометним вогнем (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, що бійці ВСУ знищили бойовика "ДНР" на прізвисько Бера. Імовірно, Свинарьов помер від важких поранень 19 листопада 2019 року в Приазов'ї. Відомо, що бойовик народився 4 лютого 1982 в Макіївці Донецької області.