Обов'язково здійсниться: як правильно в Новий рік загадати бажання

Новий рік 2020 – ідеальний час, щоб загадувати бажання. Однак, щоб воно здійснилося, загадувати його потрібно правильно. Про те, як сформулювати свою мрію, так, щоб вона здійснилася, розповіла психотерапевт Ірина Маноха у коментарі для видання "Сьогодні".

Вона зазначила, що написати свою мрію на папері, спалити, кинути в келих і випити – це непогано, але насправді такі маніпуляції мало наближають людину до її мрії. Допомогти можуть дійсно конкретні дії. Психотерапевт пояснила, що чим більше людина мріє – тим більше фантазія візуалізує картинку і дуже важливо чітко розуміти, що людина хоче і як вона може цього досягти.

Психолог Рихальська Олена розповіла, що для здійснення мрії потрібно робити щось щодня, щоб до неї наблизитися.

"Якщо це стосується нового авто, то недостатньо лише відкладати певні суми, слід дізнаватися, як можна більше інформації про нього. Перешкодити мрії збутися на психологічному рівні може навіть образа на когось - треба прощати", - вважає вона.

Рихальська пояснила, що образа блокує позитивну енергію. У людей, які перебувають у поганому, образливому настрої, шансів на виконання мрії – дуже мало.

Ставити контрактні дати у виконанні бажання не варто, це годиться тільки для конкретних кроків у його досягненні. Якщо спалювання папірців дарує хороші і позитивні емоції – то варто це робити. Фахівці вважають, що будь-які позитивні емоції додають сильну і хорошу енергетику.