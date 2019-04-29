В Україні оголосили штормове попередження: де розгуляється негода

Негода в Україні принесе у понеділок, 29 квітня, рясні дощі з грозою і шквальним вітром. Синоптики також оголосили штормове попередження, передає УНН.

Прогнозуються також зливи.

Стихія розгуляється на Півночі, в Центрі, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській областях. У прес-службі ДСНС заявили про I рівень небезпеки ("жовтий"). Місцями очікуються шквали 15-20 м/с.

Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL

В повідомленні Українського гідрометцентру кажуть, що у середньому температура повітря по країні складе від +11 до +16 градусів, однак в південних областях буде тепліше - від +18 до +23 градусів.

У Києві у понеділок температура повітря складе близько +11... +13 градусів. Відносна вологість складає 95%. У столиці дощитиме. Вітер північно-східний, помірний.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Зазначимо, що штормове попередження синоптики оголошують в тому випадку, коли в населеному пункті незабаром очікується одне/декілька з небезпечних погодних явищ.

Використовують це визначення для оголошення про загрозу як на морі, так і на суші.

До небезпечних погодних умов відносять вітер з поривами від 15 м/с, шквальний вітер, аномально високу температуру повітря, 5-й (максимальний) рівень пожежної небезпеки, зливу або затяжний дощ, при яких випадає певна кількість опадів за певний час (зокрема - гроза, град, лавинна небезпека).

Як повідомлялося раніше, на Великдень стихія "порадувала" жителів Тернопільської області снігом з градом, а в регіонах дощі перетворили вулиці на бурхливі водні потоки. У мережі показали фото і відео наслідків негоди.

Додамо, що за прогнозом синоптиків, у найближчі дні погода не покращиться. З 29 квітня по 3 травня дощитиме і прохолодно, і тільки в середині тижня прогнозується невелике потепління.