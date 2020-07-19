Обвал цін на ринках: як змінилася вартість сезонних ягід в Україні

Ціни на сезонні ягоди в Україні знизилися за тиждень мінімум на 20%. На поточному тижні через збільшення пропозиції баштанних культур на ринках України суттєво подешевшали кавуни та дині.

Так, на українському ринку на початку тижня зафіксували зниження цін на кавуни відразу до 2,19 грн/кг, через те, що пропозиція продукції суттєво перевищувала стійкий попит. Однак до кінця нинішнього тижня цінники на кавуни в Україні дійшли до позначки в 5,48 грн/кг, але це, все одно, практично на 20% нижче, ніж наприкінці попереднього періоду. Про це повідомляє East-Fruit.

Як зазначили експерти проєкту East-Fruit, максимальний обвал цін за останній тиждень було зафіксовано на дині. Так, середні ціни на цю ягоду знизилися до 10,14 грн/кг.

Варто зазначити, що на ринках утримуються стабільні ціни на інші сезонні ягоди – малину, чорницю, смородину через те, що ці ягоди суттєво постраждали через погодні умови.

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