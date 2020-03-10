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Обвал цін на нафту: чи готова Україна до нової кризи

STYLERЖиття    10.03.2020 - 13:44
Обвал цін на нафту: чи готова Україна до нової кризи
У світі стався обвал ринку нафти 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

Експерт Ілля Куса розповів про те, як обвал світових цін на нафту вплине на Україну

Обвал нафти, ціна якої опустилася до 30 доларів за барель, ознаменував нову хвилю світової фінансової кризи. При цьому криза викликана борговими проблемами різних країн, системною кризою капіталізму і епідемією коронавіруса.

За словами експерта Іллі Куса, ціни на нафту можуть опуститися до 20-25 доларів за барель, якщо між Росією і ОПЕК продовжитися нафтова війна. При цьому наслідки цього відчують всі, але краще всього зараз ситуація в США.

На своїй сторінці в Facebook експерт зазначив, що Україна не готова до кризи, тому буде відчувати на собі всі наслідки разом з іншими слабкими, неефективними і залежними від зовнішніх чинників економіками.

"Як і в РФ, у нас - гостра управлінська криза і повна деградація державних інститутів разом з провалом інформаційно-смислового простору", - зазначив Куса.

Він вважає, що криза вдарить також по економіці Росії, але вони зможуть це витримати за рахунок накопичень, які покриють їх діри в бюджеті на 4-5 років, а за умови урізання соціальних виплат - на 9-10 років.

Найбільше постраждає Саудівська Аравія, оскільки їх бюджет розрахований на 58 доларів за барель. І хоча у них є резерв, який становить близько 500 мільярдів доларів, його вистачить на 3-4 роки.

Негативний вплив падіння ціни на нафту також відчують Венесуела, Іран і Ірак.

Нагадаємо, що Олег Сенцов спрогнозував крах правління Путіна через падіння цін на нафту.

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