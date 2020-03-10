Обвал цен на нефть: готова ли Украина к новому кризису

В мире произошел обвал рынка нефти (фото: коллаж РБК-Украина)

Эксперт Илья Куса рассказал о том, как обвал мировых цен на нефть повлияет на Украину

Обвал нефти, цена которой опустилась до 30 долларов за баррель, ознаменовал новую волну мирового финансового кризиса. При этом кризис вызван долговыми проблемами разных стран, системным кризисом капитализма и эпидемией коронавируса.

По словам эксперта Ильи Куса, цены на нефть могут еще опуститься до 20-25 долларов за баррель, если между Россией и ОПЕК продолжиться нефтяная война. При этом последствия этого ощутят все, но лучше всего в сейчас ситуация в США.

На своей странице в Facebook эксперт отметил, что Украина к кризису не готова, поэтому будет ощущать на себе все последствия вместе с остальными слабыми, неэффективными и зависимыми от внешних факторов экономиками.

"Как и в РФ, у нас - острый управленческий кризис и полная деградация государственных институтов вместе с провалом информационно-смыслового пространства", - отметил Куса.

Он считает, что кризис ударит также по экономике России, но они смогут это выдержать за счет накоплений, которые покроют их дыры в бюджете на 4-5 лет точно, а при условии урезания социальных выплат - на 9-10 лет.

Больше всего пострадает Саудовская Аравия, поскольку их бюджет рассчитан на 58 долларов за баррель. И хотя у них есть резерв, который составляет около 500 миллиардов долларов, его хватит на 3-4 года.

Негативное влияние падения цены на нефть также ощутят Венесуэла, Иран и Ирак.

Напомним, что Олег Сенцов спрогнозировал крах правления Путина из-за падения цен на нефть.