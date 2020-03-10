ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обвал цен на нефть: готова ли Украина к новому кризису

STYLERЖизнь    10.03.2020 - 13:44
Обвал цен на нефть: готова ли Украина к новому кризису
В мире произошел обвал рынка нефти (фото: коллаж РБК-Украина)

Эксперт Илья Куса рассказал о том, как обвал мировых цен на нефть повлияет на Украину

Обвал нефти, цена которой опустилась до 30 долларов за баррель, ознаменовал новую волну мирового финансового кризиса. При этом кризис вызван долговыми проблемами разных стран, системным кризисом капитализма и эпидемией коронавируса.

По словам эксперта Ильи Куса, цены на нефть могут еще опуститься до 20-25 долларов за баррель, если между Россией и ОПЕК продолжиться нефтяная война. При этом последствия этого ощутят все, но лучше всего в сейчас ситуация в США.

На своей странице в Facebook эксперт отметил, что Украина к кризису не готова, поэтому будет ощущать на себе все последствия вместе с остальными слабыми, неэффективными и зависимыми от внешних факторов экономиками.

"Как и в РФ, у нас - острый управленческий кризис и полная деградация государственных институтов вместе с провалом информационно-смыслового пространства", - отметил Куса.

Он считает, что кризис ударит также по экономике России, но они смогут это выдержать за счет накоплений, которые покроют их дыры в бюджете на 4-5 лет точно, а при условии урезания социальных выплат - на 9-10 лет.

Больше всего пострадает Саудовская Аравия, поскольку их бюджет рассчитан на 58 долларов за баррель. И хотя у них есть резерв, который составляет около 500 миллиардов долларов, его хватит на 3-4 года.

Негативное влияние падения цены на нефть также ощутят Венесуэла, Иран и Ирак.

Напомним, что Олег Сенцов спрогнозировал крах правления Путина из-за падения цен на нефть.

Мировые рынки восстанавливаются после обвала Антимонопольный комитет ожидает снижения цен на АЗС после обвала цен на нефть
Новости Украины нефтькризис
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь