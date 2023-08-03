Объем продаж как в 2015 году. Стало известно, какие авто покупают украинцы

Украинцы не меняют свои традиции и как обычно выбирают легковые автомобили. Однако объем продаж почти в два раза ниже, чем в довоенный период.

О том, какие марки и модели чаще покупали украинцы и по какой цене, сообщили в Telegram -канале УкрАвтопром.

Какие модели вошли в топ

В течение прошлого месяца в Украине было зарегистрировано более 5,3 тысяч новых легковых авто, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля прошлого года.

Лидер среди брендов (свыше 880 штук) японская Toyota. Кроме того, украинцы часто выбирали французский Renault, немецкий Volkswagen, чешский Skoda и немецкий BMW.

Skoda (фото: wikipedia)

Volkswagen (фото: wikipedia)

Toyota (фото: wikipedia)

Сколько стоят самые популярные авто

Цена зависит от различных факторов, таких как спрос, предложение, оценка компаний.

Самый дорогой автомобиль это - BMW, средняя цена которого 60 тысяч долларов, далее следуют Volkswagen (50 тысяч долларов), Toyota (35 тысяч долларов), Renault (30 тысяч долларов) и Skoda (25 тысяч долларов).

От показателя довоенного июля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж в июльском рынке демонстрировался в 2015 году.