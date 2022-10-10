Обстрелы Украины - не "ответка" за Крымский мост. Не ведитесь на роспропаганду

Это не "ответка", а очередной акт терроризма

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предупредил, что нарратив дня РФ можно озвучить словами рамзана кадырова "Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО".

Этот нарратив продвигают как условный ответ за взрыв на Керченском мосту, однако доказательств присутствия украинских спецслужб россия не привела.

"Ни один из пропагандистов не упоминает в хронологии сегодняшних обстрелов ракетные удары по детской площадке или пешеходному мосту в Киеве. Ракетные обстрелы гражданской инфраструктуры и мирного населения – это очередное доказательство террористических действий кремля ", – говорится в сообщении.

Массированные удары планировались давно

В Главном управлении разведки МО Украины отметили, что по данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили указание из кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

"Целями определялись именно объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов", – отметили разведчики.

8 октября на аэродром "Оленья" с аэродрома "Энгельс" были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены их крылатыми ракетами Х-101.

А на внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами "Калибр". Основной целью страны-террориста было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности.

Обстрелы 24.02.2022 не были "ответкой"

Блогер Mason Lemberg пишет, что худший вывод, который могут сделать украинцы после сегодняшних ракетных обстрелов – это думать, что обстрелы были "местью", "ответом".

"Я вам напомню, что обстрелы 24.02.2022 не были ответом ни на что. Точнее враг придумал себе оправдание в виде ответа на "обстрелы Донецка", – написал блоггер.

По его словам, их "ответка" во время того как они убивают украинцев – это просто отмазка для самих себя, желание убедить себя, что они еще люди.