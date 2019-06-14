Приречені стати мільйонерами: до яким знаків Зодіаку "липнуть" гроші

Гороскоп найбільш везучих знаків Зодіаку, які в силу ряду особливостей приваблюють до себе гроші, розповість, які представники зодіакальних сузір'їв найчастіше стають багатими і впливовими людьми. Про це повідомляє "Главред".

Астролог Влад Росс каже, що серед фінансово успішних людей переважають представники стихії Земля.

№ 7 Терези

Терези досягають багатства завдяки діловому партнерству, вигідними угодам і контрактам. В успіху їм допомагає екзальтована планета Сатурн, що знаходиться в їх знаку, оскільки саме Сатурн управляє земними багатствами. Приклади багатих Терезів - Володимир Путін і Петро Порошенко.

Астролог склав гороскоп найбагатших знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

№ 6 Стрілець

Стрільці також входять до когорти щасливчиків, особливо ті, хто реалізовують себе у політиці. Саме в цій галузі у Стрільців широкі можливості домагатися успіху і фінансового благополуччя. Не останню роль тут відіграє також близькість Стрільця до впливових людей, політичних діячів. Таким прикладом може бути зять Кучми Віктор Пінчук.

№5 Скорпіон

Скорпіони також можуть домагатися грандіозних фінансових успіхів. Але в цьому випадку важливий особистий гороскоп. Приміром, у гороскопі Ахметова Місяць у Скорпіоні, асцендент в Козерозі і Сонце в Діві, тобто всі три знаки багатства. Білл Гейтс, який довгий час був найбагатшою людиною в світі, також Скорпіон за знаком Зодіаку.

Астролог склав гороскоп найбагатших знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

№ 4 Рак

Вони досягають успіхів у фінансах через клановість, рід, сім'ю. Тобто, успадкування статків або бізнесу. Рак - це водний знак, які також нерідко досягають висот у грошових справах. Часом вони зосереджують у своїх руках значні фінансові ресурси і можливості. Наприклад, це вдалося зробити Віктору Януковичу в Україні.

№3 Телець

Телець здавна вважається символом удачі, багатства і достатку. Вони мають блискучі шанси розбагатіти. Зокрема, під знаком Тельця народився засновник Фейсбуку Марк Цукерберг, який у майбутньому може стати найбагатшою людиною у світі. З відомих українських олігархів під знаком Тельця народився Дмитро Фірташ.

Астролог склав гороскоп найбагатших знаків Зодіаку (колаж: РБК-Україна)

№ 2 Козеріг

Ці знаки сильно притягують до себе гроші. У них відмінні шанси розбагатіти, якщо вони стають високопоставленими людьми або ж ставлять перед собою великі цілі в житті. Джефф Безос, засновник Amazon - найбагатша людина в світі, народжений під знаком Козерога. Серед українських багатіїв-Козерогів - Геннадій Боголюбов.

№ 1 Діва

Дивовижною особливістю представників цього знака є їх здатність все прорахувати і з нуля створити власний успішний бізнес, а згодом стати мільярдером. До Дів у буквальному сенсі "липнуть" гроші. Приміром, найбагатшою людиною в Україні є Діва - Рінат Ахметов.

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