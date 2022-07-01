Як утворюються надмасивні чорні дири? Вчені знайшли відповідь

У Всесвіті існує безліч дивовижних об'єктів, і одним з найцікавіших є - чорна діра, об'єкт - який за своєю масою може викривляти час та простір. Він не може залишити байдужим, мабуть, нікого. Але й серед чорних дір є ті, що не мають конкурентів - надмасивні чорні діри.

Чим більше вчені отримують інформації та статистичних даних, тим більше виникає теорій та гіпотез. У нашій статті ми розглянемо найбільш підтверджені та поширені теорії.

Що таке чорна діра?

Це астрофізичний об'єкт, який має настільки велику масу, що його сила тяжіння притягує навіть світло. Через свої колосальні показники чорна діра може впливати на час та простір навколо об'єктів, з якими взаємодіє.

Маса звичайної чорної діри коливається від 250 до 300 сонячних мас на момент появи із зірки, що помирає.

Тобто чорна діра з'являється у результаті внутрішніх процесів надмасивних газових зірок, коли ці процеси поглинання матерії призводять до поглинання усієї зірки. Тоді ж і залишається чорна діра, яка своєю масою поглинає усі інші об'єкти, що трапляються їй на шляху.

Як утворюються надмасивні чорні діри

В загальній більшості відомих теорій використовується ієрархічна модель розвитку чорних дір. Згідно з якою маса чорної діри збільшується за рахунок газової матерії, яку вона поглинає.

Фото: Пара надмасивних чорних дір (newscientist)

Відтак для створення надмасивної чорної діри від початку її формування потрібна зірка з великою газовою масою чи зірка в центрі великого скупчення зірок.

Так само чорні діри можуть зливатися одна з одною, утворюючи надмасивні чорні діри. Надмасивними називаються ті чорні діри, які мають масу від 1 мільйона мас нашого Сонця. Наприклад, чорна діра у центрі нашої галактики має масу приблизно 4 мільйони мас Сонця.

Також цікавим фактом є те що, більшість карликових галактик ростуть за рахунок того, що зіштовхуються одна з одною, таким чином створюючи необхідний дисонанс для продовження свого життя, щоб у результаті набрати необхідні масу для злиття з надмасивною чорною дірою.

Отже можна прийти до логічного висновку, що через мільярди років більшість надмасивних чорних дір знайдуть одна одну. Добре, що ми не доживемо до цього моменту.