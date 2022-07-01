Как образуются сверхмассивные черные дыры? Ученые нашли ответ

Во Вселенной существует множество удивительных объектов, и одним из самых интересных является - черная дыра, объект - который по своей массе может искривлять время и пространство. Он не может оставить равнодушным, пожалуй, никого. Но и среди черных дыр есть те, что не имеют конкурентов - сверхмассивные черные дыры.

Чем больше ученые получают информации и статистических данных, тем больше теорий и гипотез. В нашей статье мы рассмотрим наиболее подтвержденные и распространенные теории.

Что такое черная дыра?

Это астрофизический объект, который имеет настолько большую массу, что его сила тяжести притягивает даже свет. Из-за своих колоссальных показателей черная дыра может влиять на время и пространство вокруг объектов, с которыми взаимодействует.

Масса обычной черной дыры колеблется от 250 до 300 солнечных масс на момент появления из умирающей звезды.

То есть черная дыра появляется в результате внутренних процессов сверхмассивных газовых звезд, когда эти процессы поглощения материи приводят к поглощению всей звезды. Тогда же и остается черная дыра, которая своей массой поглощает все остальные объекты, что попадаются ей на пути.

Как образуются сверхмассивные черные дыры

В общем большинстве известных теорий используется иерархическая модель развития черных дыр. Согласно которой,масса черной дыры увеличивается за счет газовой материи, которую она поглощает.

Фото: Пара сверхмассивных черных дыр (newscientist)

Поэтому для создания сверхмассивной черной дыры от начала ее формирования нужна звезда с большой газовой массой или звезда в центре большого скопления звезд.

Так же черные дыры могут сливаться друг с другом, образуя сверхмассивные черные дыры. Сверхмассивными называются те черные дыры, которые имеют массу от 1 миллиона масс нашего Солнца. Например, черная дыра в центре нашей галактики имеет массу примерно 4 миллиона масс Солнца.

Также интересным фактом является то, что большинство карликовых галактик растут за счет того, что сталкиваются друг с другом, таким образом создавая необходимый диссонанс для продления своей жизни, чтобы в итоге набрать массу необходимые для слияния со сверхмассивной черной дырой.

Так что можно прийти к логическому выводу, что через миллиарды лет большинство сверхмассивных черных дыр найдут друг друга. Хорошо, что мы не доживем до этого момента.