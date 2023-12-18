Не обижайтесь на людей за эти поступки: подробный список

По словам экспертов, если вы или ваши близкие страдаете постоянной тревожностью, попробуйте ежедневные упражнения и техники для успокоения, просмотрите свой график - убедитесь, что достаточно отдыхаете, полноценно питаетесь, находите время для себя.

Также специалисты называли ситуации, в которых не стоит ссориться или обижаться на человека.

Человек долго не отвечает или игнорирует звонки

Это может свидетельствовать о тревожном состоянии человека, а "нашествие" чатов или куча звонков может только усиливать это чувство.

Внезапные изменения планов

Внезапная волна тревоги может заставить человека отменить планы и последний момент. Тогда ей будет сложно объяснить это тем, кто не имел такого опыта.

Избегание личных встреч

В свободное время человек с усиленной тревожностью может оставаться в одиночестве.

Людям в таком состоянии трудно посещать мероприятия, встречаться с друзьями или коллегами и делать вид, что все хорошо.

Избегание здорового контакта

Во время разговора человек может избегать здорового контакта. Однако это не всегда признаки неуважения или равнодушия.

Человек с тревожностью часто избегает личных контактов или предпочитает или хочет, чтобы на него не обращали внимания. Поэтому разговор и здоровый контакт могут быть для него некомфортными.

Постоянно перебивает

В состоянии тревожности бывает трудно контролировать эмоции у мысли, которые "рвутся" снаружи. Также иногда людям насколько невыносима тишина, возникающая в разговоре, что они всячески пытаются ее восполнить.

Раздражительность по пустякам

Эксперты говорят, что человек с тревожностью часто находится "на грани". Потому любая эмоция может стать "последней каплей".

В таких случаях специалисты рекомендуют не ссориться или обижаться. Учтите, что его состояние и поведение могут влиять на события, о которых вы не знаете. Также иногда не будет лишним просто спросить.