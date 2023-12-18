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Не обижайтесь на людей за эти поступки: подробный список

Какие поступки людей не стоит обижаться (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Все время от времени испытывают тревожность. Обычно волнение из-за определенных событий или будничных хлопот длится недолго - от нескольких минут до нескольких дней. Следует знать, в каких случаях не нужно обижаться на человека, ведь для этого есть определенные причины.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook психологического сообщества "Ти як?"

По словам экспертов, если вы или ваши близкие страдаете постоянной тревожностью, попробуйте ежедневные упражнения и техники для успокоения, просмотрите свой график - убедитесь, что достаточно отдыхаете, полноценно питаетесь, находите время для себя.

Также специалисты называли ситуации, в которых не стоит ссориться или обижаться на человека.

Человек долго не отвечает или игнорирует звонки

Это может свидетельствовать о тревожном состоянии человека, а "нашествие" чатов или куча звонков может только усиливать это чувство.

Внезапные изменения планов

Внезапная волна тревоги может заставить человека отменить планы и последний момент. Тогда ей будет сложно объяснить это тем, кто не имел такого опыта.

Избегание личных встреч

В свободное время человек с усиленной тревожностью может оставаться в одиночестве.

Людям в таком состоянии трудно посещать мероприятия, встречаться с друзьями или коллегами и делать вид, что все хорошо.

Избегание здорового контакта

Во время разговора человек может избегать здорового контакта. Однако это не всегда признаки неуважения или равнодушия.

Человек с тревожностью часто избегает личных контактов или предпочитает или хочет, чтобы на него не обращали внимания. Поэтому разговор и здоровый контакт могут быть для него некомфортными.

Постоянно перебивает

В состоянии тревожности бывает трудно контролировать эмоции у мысли, которые "рвутся" снаружи. Также иногда людям насколько невыносима тишина, возникающая в разговоре, что они всячески пытаются ее восполнить.

Раздражительность по пустякам

Эксперты говорят, что человек с тревожностью часто находится "на грани". Потому любая эмоция может стать "последней каплей".

В таких случаях специалисты рекомендуют не ссориться или обижаться. Учтите, что его состояние и поведение могут влиять на события, о которых вы не знаете. Также иногда не будет лишним просто спросить.

Ранее мы сообщали о способе, который поможет чувствовать себя счастливыми.

Также психолог называл главную ошибку мужчин в жизни.

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