Образ за сотни тысяч: Николай Тищенко в суде "поражал" брендовыми вещами (фото)

Во вторник, 25 июня, в Печерском суде Киева появился Николай Тищенко для избрания ему меры пресечения. Он пришел в брендовых вещах, и в сети уже шутят, что мужчина "спутал заседание с неделей моды в Париже". Стоимость одежды одиозного нардепа, как отмечается, достигает отметки в сотни тысяч гривен.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Herley Quinn, который публикует фото соответствующих вещей.
Так, на обнародованных в сети кадрах можно увидеть, что самым дешевым из всего аутфита является поло от марки Prada, стоимость которого составляет 115 долларов (почти 5 тыс грн).
Следующие в списке - титановые часы от бренда Garmin, которые обошлись знаменитости в 45 тыс грн. Однако и эта вещь не самая дорогая в его аутфите - возглавляет рейтинг цен обувь. Речь идет о светлых замшевых лоферах от Loro Piana, цена которых достигает 59 871 грн.
Дороже всего в списке - обувь марки Loro Piana (Фото: t.me/harley_with_love)
Бренд джинсов темного цвета авторам публикации распознать не удалось, но из уже обнародованных материалов можно понять, что сумма всего наряда Тищенко, в котором он появился в столичном суде, достигает отметки около 100 тыс. грн.
"Николай Тищенко спутал суд с парижской Неделей моды. Часы немного скромнее, нежели те, которые фотографировали ДБР, и футболка на скидке", - говорится в источнике.
Выше упоминается о еще о одних часах, которые были найдены у нардепа во время обыска накануне. Вещь бренда Audemars Piguet стоила ему 35 тыс. долл. (около 1,420 млн грн)
Напомним, 25 июня Киевский Печерский районный суд избирал мужчине меру пресечения. Перед этим следователи ДБР вручили ему подозрение по факту незаконного лишения свободы, а также избиения бывшего военного ВСУ в Днепре. Следствие настаивало на круглосуточном домашнем аресте Тищенко.
Конфликт, о котором идет речь, произошел 20 июня в центре Днепра. Спор случился между экс-бойцом подразделения ГУР Минобороны Украины и неизвестными людьми в камуфляже и балаклавах. Как сообщала полиция, военному нанесли телесные повреждения и незаконно удерживали его.
По этому делу правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
Позже в Telegram-каналах начала появляться информация о том, что неизвестные в камуфляже - охрана Тищенко. Сам мужчина говорил, что "эта ситуация является провокацией", и заявлял, что якобы "не имеет охраны".
Также ресторатор отмечал, что бывший военный, по его словам, ударил полицейского и ранил ему руку. Однако этот факт не подтвердили представители полиции.
Андрей Ярмак, глава Офиса президента, реагируя на этот скандал, назвал поведение Тищенко "позорным" и "несовместимым со статусом народного депутата".
К слову, читайте в нашем материале, какую меру пресечения суд изббрал для Тищенко.
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