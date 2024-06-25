Образ за сотни тысяч: Николай Тищенко в суде "поражал" брендовыми вещами (фото)

Из чего состоял образ скандального нардепа

Так, на обнародованных в сети кадрах можно увидеть, что самым дешевым из всего аутфита является поло от марки Prada, стоимость которого составляет 115 долларов (почти 5 тыс грн).

Цена поло нардепа от бренда Prada (Фото: t.me/harley_with_love)

Следующие в списке - титановые часы от бренда Garmin, которые обошлись знаменитости в 45 тыс грн. Однако и эта вещь не самая дорогая в его аутфите - возглавляет рейтинг цен обувь. Речь идет о светлых замшевых лоферах от Loro Piana, цена которых достигает 59 871 грн.

Часы Тищенко (Фото: t.me/harley_with_love)

Дороже всего в списке - обувь марки Loro Piana (Фото: t.me/harley_with_love)

Бренд джинсов темного цвета авторам публикации распознать не удалось, но из уже обнародованных материалов можно понять, что сумма всего наряда Тищенко, в котором он появился в столичном суде, достигает отметки около 100 тыс. грн.

"Николай Тищенко спутал суд с парижской Неделей моды. Часы немного скромнее, нежели те, которые фотографировали ДБР, и футболка на скидке", - говорится в источнике.

Выше упоминается о еще о одних часах, которые были найдены у нардепа во время обыска накануне. Вещь бренда Audemars Piguet стоила ему 35 тыс. долл. (около 1,420 млн грн)

Тищенко уже избрали меру пресечения (Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)

Почему Тищенко оказался в суде

Напомним, 25 июня Киевский Печерский районный суд избирал мужчине меру пресечения. Перед этим следователи ДБР вручили ему подозрение по факту незаконного лишения свободы, а также избиения бывшего военного ВСУ в Днепре. Следствие настаивало на круглосуточном домашнем аресте Тищенко.

Конфликт, о котором идет речь, произошел 20 июня в центре Днепра. Спор случился между экс-бойцом подразделения ГУР Минобороны Украины и неизвестными людьми в камуфляже и балаклавах. Как сообщала полиция, военному нанесли телесные повреждения и незаконно удерживали его.

По этому делу правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Позже в Telegram-каналах начала появляться информация о том, что неизвестные в камуфляже - охрана Тищенко. Сам мужчина говорил, что "эта ситуация является провокацией", и заявлял, что якобы "не имеет охраны".

Также ресторатор отмечал, что бывший военный, по его словам, ударил полицейского и ранил ему руку. Однако этот факт не подтвердили представители полиции.

Андрей Ярмак, глава Офиса президента, реагируя на этот скандал, назвал поведение Тищенко "позорным" и "несовместимым со статусом народного депутата".

Николай Тищенко попал в скандал и оказался в суде (Фото: instagram.com/nikolaytyshchenko)