Зверніть увагу на свої щоденні звички: названо причини болей у спині

Як позбутися болей у спині (ілюстративне фото: pixabay.com)

Біль у спині знайомий мільйонам людей у світі, які стають жертвами хворобливих відчуттів. Причин дискомфорту багато, але у XXI столітті одними із найпопулярніших є малорухливий спосіб життя і гаджети. Портал Ukr.Media виокремив вісім щоденних звичок, через які ми самі провокуємо болі у спині.

Так, за інформацією Ukr.Media, якщо ви сидите на переповненому гаманці, то існує великий ризик появи болю, який проходить вниз по сідницях.

Біль у попереку може виникати після підйому важких предметів, особливо у зігнутому положенні. Така діяльність також загрожує появі гриж міжхребцевих дисків. Щоб уникнути подібних проблем, підіймаючи предмет з підлоги, варто робити це з правильного положення: сісти навпочіпки, зберігати спину прямою, підіймаючись використовувати м'язи.

Болі в спині найчастіше характерні для тих, хто тримає неправильною поставу під час сидіння за столом. Так, сутулість та згорбленість призводять до стискання міжхребцевих дисків. Тому для запобігання цього варто протягом дня робити часті перерви з розминкою чи прогулянкою.

Крім того, якщо вести малорухливий спосіб життя, ризики появи болей у спині підвищуються у кілька разів. Фахівці рекомендують укріплювати поперек і регулярно виконувати вправи з йоги і пілатесу.

Посилити проблеми з попереком може і порушений сон. Тому фахівці радять обирати зручний матрац для сну, який дозволяє добре виспатися.

У людей з надмірною вагою ймовірність появи болю в попереку збільшується через надмірний тиск на хребет і скелет. А неякісне або незручне взуття провокує розвиток дискомфорту у нижній частині спині. Тому експерти рекомендують купувати зручне взуття на твердій підошві.

Не менш важливо й обирати правильну спідню білизну. Так, бюстгальтер, який не підтримує груди, може також спровокувати виникнення болю у попереку.

Наші телефони, зокрема стільникові, теж затяті вороги здорової спини. Адже більшість людей під час розмови вигинають шию, що змушує хребет приймати незручне положення. З часом це може призвести до болю у спині.

Так, доктор медицини, професор кафедри ортопедичної хірургії медичного центру Університету Rush у США Керн Сінгх зауважує, що біль у спині - це побічний ефект індустріалізації та старішання. Він прогнозує, що понад 90 % громадян у якийсь момент життя будуть відчувати біль в попереку. Медик пояснює, що сучасні люди почали більше сидіти й надавати перевагу жирній і висококалорійній їжі.

"Активний спосіб життя наших пращурів поступився місцем сучасним технологіям і зручностям, що призвело до ожиріння, ослаблення опорно-рухового апарату і збільшення частоти дегенерації міжхребцевих дисків. Усі ці зміни призводять до збільшення частоти болю у попереку серед населення", - заявив Керн Сінгх.

Нагадаємо, ми розповідали, як справитися із болями у суглобах в осінньо-зимовий період.

Як раніше повідомлялося, у ВООЗ назвали тяжкі наслідки відсутності фізичної активності.