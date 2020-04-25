Може спровокувати інсульт або інфаркт: виявлено нове ускладнення COVID-19

Коронавірус 2020 - виявлено нове ускладнення (фото: РБК-Україна)

Коронавірус 2020 підступно вбиває пацієнтів

Коронавірус 2020 несе в собі велику загрозу для людства. COVID-19 може викликати в організмі людини різного роду ускладнення. З одним з них зіткнулися лікарі в Mount Sinai Hospital в Нью-Йорку.

Не так давно при лікуванні пацієнтів з COVID-19 експерти стали помічати утворення дивних тромбів у крові. Про це повідомляє інформаційне видання The Health Site.

У хворих відзначалися всі ознаки згущення крові: поколювання в руках і ногах, погіршення слуху та зору, тривожність, часте позіхання, сонливість, біль у м'язах, задишка і прискорене серцебиття.

Це абсолютно нове ускладнення і експерти не можуть ніяк зрозуміти, чому кров згортається у пацієнтів при коронавирусі. В одному з випадків у катетер для гемодіалізу, який ввели в артерію пацієнта з коронавірусом, потрапило безліч тромбів. В іншому випадку пульмонологи помітили, що у деяких пацієнтів на штучній вентиляції легенів у певних частинах цього органу взагалі не залишається крові.

Нейрохірурги відзначили різкий сплеск інсультів через тромби. А патологоанатоми жахнулися тому, що при розтині легких виявилося, що вони наповнені сотнями мікротромбів. Експерти стверджують, що подібні проблеми можуть спровокувати інсульт або інфаркт з летальним результатом.

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