Избранника полицейской из Мариуполя освободили из плена: Чечелюк показала фото

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки рассказывает об этом подробнее.

Вячеслав Адрианов вернулся из плена

Марьяна сообщила в своих соцсетях, что ее любимого освободили из плена. Он вернулся домой через несколько месяцев после того, как вернулась она. В блоге Чечелюк опубликовала кадр, где можно увидеть Владислава. К снимку полицейская добавила эмоджи в виде перебинтованного сердца и растроганного смайлика.

Владислав Адрианов вернулся из плена (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

В другой stories девушка поделилась сообщением из приложения "Дія" о том, что защитник освобожден из плена. На соответствующем снимке она предстала в футболке с фото ее любимого и подписью: "Дома".

Радостной вестью Чечелюк поделилась в сети (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Также Марьяна показала, как получила от Владислава романтический сюрприз: цветы и признание в любви на открытке. Он пообещал любимой теперь быть всегда рядом с ней.

Марьяна отмала подарок от любимого (фото: instagram.com/tvoya.yaa)

Вместе с Владиславом Андриановым Марьяна участвовала в обороне "Азовстали" в Мариуполе в 2022 году. Ее избранник - боец полка "Азов", также переживший теракт в Еленовке. В прошлом году российские оккупанты приговорили его к 25 годам колонии.

Что касается самой Марьяны, то 24-летняя следователь Национальной полиции, родом из Мариуполя, два года находилась в плену, где пережила немало страданий: голод, пытки, издевательства и избиения.

Чечелюк была задержана 2 мая 2022 года во время эвакуации из "Азовстали". В плену ее переводили из Донецкого СИЗО в Еленовскую колонию, в тюрьмы в Мариуполе и Таганроге. Домой девушке удалось вернуться 31 мая этого года.

Марьяна надеялась, что ее любимый уже дома, но это оказалось не так. Потому она пообещала сделать все возможное, чтобы продолжить борьбу и вернуть его.

Марьяну Чечелюк освободили из плена в мае (фото: instagram.com/tvoya.yaa)