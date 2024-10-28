Избранница Кулебы высказалась о любви и показала романтическое фото: "Нельзя стесняться"

Светлана Павелецкая, избранница экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, которая недавно рассказала историю их знакомства , на этот раз показала романтическое фото. В подписи к снимку она поделилась своими мыслями на тему любви.

Павелецкая показалась с Кулебой

В посте она написала о том, что следует жить сегодняшним моментом и уметь наслаждаться жизнью, несмотря на обстоятельства.

"Многие говорят - счастье любит тишину. Возможно... Но у каждого счастье свое. Моему безразлично относительно уровня громкости. Но я пишу здесь и сейчас чтобы попросить вас о двух вещах: Первое, наслаждайтесь жизнью. Чтобы не происходило - шахеды, обстрелы, проблемы. Надо наслаждаться. Враг хочет забрать у нас жажду жизни. И мы ему этого никогда не отдадим", - отметила Светлана.

Также она добавила, что когда случается любовь, это невозможно не почувствовать, это ни с чем не перепутаешь. Избранница Кулебы призывала не стесняться быть счастливыми и любимыми и помнить, что каждый заслуживает человека, который будет его светом и для которого он будет также светом.

"Второе, любовь случается. Когда это происходит, ты просто знаешь. И кто бы что ни говорил, чтобы кто не думал, вы должны просто держать друг друга и не отпускать. Почему-то в счастье стыдно признаваться, все боятся "сглазить". Но нет. Можно быть счастливыми и любимыми. Этого нельзя стесняться. Каждый и каждая заслуживают человека, который будет вашим светом и воздухом", - написала Павелецкая.

Павелецкая и Кулеба (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

Напомним, украинская предпринимательница, специалист по маркетингу и PR начала отношения с Кулебой в конце 2021 года. Именно тогда в сети стали появляться подобные слухи, а также публиковали общие фото пары.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины был в браке с депутатом Киевского совета Евгенией Кулебой, от которой имеет двоих детей. Официально они развелись в апреле 2022 года.

Пара вместе с 2021 года (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)