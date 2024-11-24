"Обожаем друг друга". Российский бизнесмен рассказал о дружбе с Поляковой

Известно, что Полякову часто упрекают за дружбу с "хорошими русскими". В частности, с Евгением Чичваркиным, который уже 15 лет живет в Великобритании.

По словам предпринимателя, они с артисткой "обожают друг друга".

"Мы вместе поднимались в горы уже дважды и купались в холодной воде", - поделился Чичваркин.

Оля Полякова с россиянами (фото: instagram.com/belonika)

Также Евгений отметил, что не считает себя частью категории "хороших русских". По его словам, в вопросах ярлыков для него важно только мнение "медиков и военных", тогда как на хейт других людей он не обращает внимания.

В то же время подчеркнул, что активно поддерживает украинцев, организуя благотворительные ужины для сбора средств на нужды ВСУ и помощь пострадавшим от войны в Украине.

Что говорит Полякова о дружбе с россиянами

Певица часто посещает друзей во Франции, среди которых российская писательница и блогер Ника Белоцерковская. Оля сотрудничает с ней в рамках благотворительного проекта, направленного на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Оля Полякова с Никой Белоцерковской (фото: instagram.com/belonika)

На встречах также присутствует российский предприниматель Евгений Чичваркин. Однако из-за взаимодействия с этими лицами вокруг Поляковой разгорелся большой скандал.

В ответ на критику Оля отметила, что вместе с Никой и Евгением они достигли значительных результатов в помощи Украине. По ее словам, во время одного из мероприятий удалось собрать 8 миллионов гривен, которые направили на нужды военных и мирного населения.

Исполнительница также подчеркнула, что для нее важнее результат работы, чем негативные комментарии или осуждение со стороны недоброжелателей.

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Кто такой Евгений Чичваркин

Евгений Чичваркин - российский бизнесмен, бывший владелец сети мобильных телефонов "Евросеть". В 2008 году после уголовных преследований в России из-за споров с властями он переехал в Великобританию, где открыл бизнес в области вина и ресторанного бизнеса.

Предприниматель активно поддерживает Украину, организуя благотворительные мероприятия для помощи ВСУ, и выступает против российского режима. Он известен своей критикой Кремля и поддержкой демократических ценностей.

Евгений Чичваркин (фото: instagram.com/tot_samy_chichvarkin)