Защитник Мариуполя получил квартиру от "Сердца Азовстали", на новоселье посетил Жадан

Защитник Мариуполя Михаил Вернигора стал одним из участников программы "Дома" от проекта "Сердце Азовстали" Рината Ахметова. Проект занимается помощью защитникам Мариуполя и их семьям. Защитник получил квартиру в Ирпене.

Поздравить защитника и его семью с новосельем приехал поэт, писатель и музыкант Сергей Жадан.

По программе "Дома" герои, получившие инвалидность I или II группы в результате боев за город, могут получить квартиру.

Во время уличных боев в Мариуполе Михаил получил тяжелое ранение руки, был эвакуирован на Азовсталь, где врачи ампутировали ему концовку.

16 мая 2022 года он вместе с другими защитниками по приказу высшего руководства вышел в плен. В качестве тяжелораненого его вернули во время первого обмена пленными в июле 2022 года.

После реабилитации Михаил вернулся на службу и помогает защитникам и защитницам, которые также пережили плен. По словам защитника, новый дом дает ему возможности для дальнейшего развития.

"Я думаю, квартира кардинально изменит мое будущее. Это будет новый шаг, следующая ступенька для моего дальнейшего развития. Я рад, что познакомился с "Сердцем Азовстали", и мне очень приятно, что есть такие люди. Спасибо им и непосредственно Ринату Ахметову", - говорит Михаил Вернигора.

Сюрпризом для защитника стал визит его любимого поэта Сергея Жадана. Он подарил защитнику свои книги и поздравил семью с новосельем.

"Ощущение гордости за этого человека. Очень сильный мужчина. Много приходится общаться с прошедшими плен. Там разные эмоции. Когда человек после такого опыта сохраняет светлую голову, это вызывает огромное уважение. Михаил уверен в себе, спокоен, уравновешен. Знает, что хочет делать дальше, видит свое будущее в Украине. Это очень сильно", - заметил писатель.

Руководитель ОО "Сердце Азовстали" Ксения Сухова отметила, что глобальная цель программы "Дома" - создать достойные бытовые условия для защитников Мариуполя на пути полноценного возвращения к гражданской жизни и нахождения новых целей.

"Программа "Дома" - не просто обеспечение жильем. Это поддержка постоянного движения вперед, на каждом шагу. Для "Сердца Азовстали" очень важна комплексная помощь и качественный результат. Поэтому мы сопровождаем наших героев на каждом этапе их становления. К примеру, Михаил продолжает службу в Нацгвардии, помогает защитникам и защитницам, которые прошли плен и пытки, мне очень приятно, что мы работаем почти в одном направлении, мы и дальше будем помогать в амбициозных целях, которые он себе ставит. будущее, четкий план действий по возвращении", - рассказала Ксения Сухова.

Напомним, "Сердце Азовстали" является частью "Стального фронта" Рината Ахметова. Это проект комплексной помощи защитникам Мариуполя, защищавшим город с 24 февраля по 20 мая 2022 года, и их семьям.

Принять участие в программе можно, обратившись к 09.02.24 на горячую линию по телефону 0(800) 600 114.