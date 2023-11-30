Оборонець Маріуполя отримав квартиру від "Серця Азовсталі", на новосілля завітав Жадан

Оборонець Маріуполя Михайло Вернигора став одним з учасників програми "Вдома" від проєкту "Серце Азовсталі" Ріната Ахметова. Проєкт займається допомогою оборонцям Маріуполя та їхнім родинам. Оборонець отримав квартиру в Ірпені.

Привітати захисника та його родину з новосіллям приїхав поет, письменник та музикант Сергій Жадан.

За програмою "Вдома" герої, які дістали інвалідність І або ІІ групи внаслідок боїв за місто, можуть отримати квартиру.

Під час вуличних боїв у Маріуполі Михайло отримав тяжке поранення руки, був евакуйований на “Азовсталь”, де лікарі ампутували йому кінцівку.

16 травня 2022 року він разом з іншими оборонцями за наказом вищого керівництва вийшов у полон. Як важкопораненого його повернули під час першого обміну полоненими у липні 2022 року.

Після реабілітації Михайло повернувся на службу та наразі допомагає захисникам та захисницям, які також пережили полон. За словами оборонця, нова оселя дає йому можливості для подальшого розвитку.

"Я думаю, квартира кардинально змінить моє майбутнє. Це буде новий крок, наступна сходинка для мого подальшого розвитку. Я радий, що познайомився із "Серцем Азовсталі", і мені дуже приємно, що є такі люди. Дякую їм і безпосередньо Рінату Ахметову", - говорить Михайло Вернигора.

Сюрпризом для оборонця став візит його улюбленого поета Сергія Жадана. Він подарував захиснику свої книги та привітав родину з новосіллям.

"Відчуття гордості за цю людину. Дуже сильний чоловік. Багато доводиться спілкуватися з тими, хто пройшов полон. Там різні емоції. Коли людина після такого досвіду зберігає світлу голову, це викликає величезну повагу. Михайло впевнений в собі, спокійний, врівноважений. Знає, що хоче робити далі, бачить своє майбутнє в Україні. Це дуже сильно", - зауважив письменник.

Керівниця ГО "Серце Азовсталі" Ксенія Сухова зазначила, що глобальна мета програми “Вдома” - створити гідні побутові умови для оборонців Маріуполя на шляху повноцінного повернення до цивільного життя і віднайдення нових цілей.

"Програма "Вдома" - не просто забезпечення житлом. Це підтримка постійного руху вперед, на кожному кроці. Для “Серця Азовсталі” дуже важлива комплексна допомога і якісний результат. Тому ми супроводжуємо наших героїв на кожному етапі їхнього становлення. До прикладу, Михайло продовжує службу в Нацгвардії, допомагає захисникам та захисницям, які пройшли полон та тортури. Мені дуже приємно, що ми працюємо майже в одному напрямку. Ми й надалі будемо допомагати в амбітних цілях, які він собі ставить. Для нас важливо, щоб всі оборонці бачили своє майбутнє, чіткий план дій після повернення", - розповіла Ксенія Сухова.

Нагадаємо, "Серце Азовсталі" є частиною "Сталевого фронту" Ріната Ахметова. Це проєкт комплексної допомоги оборонцям Маріуполя, які захищали місто з 24 лютого до 20 травня 2022 року, та їхнім родинам.

Взяти участь у програмі можна, звернувшись до 09.02.24 на гарячу лінію за телефоном 0 (800) 600 114.