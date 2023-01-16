Оборона Донецкого аэропорта: как "киборги" выстояли девять лет назад

Битва за Донецкий аэропорт

Пророссийские силы и боевики пытались установить контроль над аэродромом еще с апреля 2014 года. Однако первая их попытка прошла через месяц, 26 мая. В аэропорт нагнали много вражеских военных, включая "кадыровцев", однако они несли большие потери, из-за чего должны были отступить.

Тишина продолжалась до самого сентября, но осенью ожесточенные стычки снова возобновились.

Донецкий аэропорт к началу войны на востоке Украины (фото: dyvys.info, sed-rada.gov.ua)

"В 5:10 была первая атака с танками и стрелковым оружием. Пехота пошла при поддержке танков, как всегда. Вторая атака была в 9:50. Танки вышли на огневые позиции и начали бить прямой наводкой по терминалам", - описывает день обороны спикер штаба АТО Владислав Селезнев.

9 октября через пункт пропуска "Изварино" из России входит очередная колонна техники, довезенные патроны перебрасываются в район Донецкого аэропорта: около 50-60% всех минометных мин, прибывающих из РФ артиллерийских и реактивных снарядов.

Разрушенный Донецкий аэропорт (фото: sed-rada.gov.ua, dyvys.info)

Оккупанты предпринимали много попыток захвата, отступая из-за потерь снова и снова. 25 октября они даже обстреливали позиции друг друга из минометов и "Градов".

В январе следующего года бои за аэропорт становились ближе к Донецку. "Киборги" несокрушимо контролировали ситуацию. К тому времени большая часть здания была полностью разрушена.

По оценкам генерал-майора Олега Микаца в 2020 году, самые большие бои за Дебальцево начались после того, как упал Донецкий аэропорт. То есть, если бы украинских военных не было в аэропорту, Украина могла потерять не только Дебальцево.

Разрушенный Донецкий аэропорт (фото: sed-rada.gov.ua, dyvys.info)

Память о "киборгах"

Это прозвище появилось в конце сентября 2014 года, когда сепаратист пытался объяснить причину того, что вооруженные пророссийские боевики не могут сломить упорное сопротивление защитников аэропорта.

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" признал "киборгов" словом 2014 года.

Кроме того, появилось довольно популярное выражение, которое время от времени можно услышать до сих пор: "Киборги выстояли, не выстоял бетон".

Фото: dyvys.info

По инициативе самих киборгов, с 2018 года 16 января в Украине начали чествовать память защитников Донецкого аэропорта.

К тому же, эти бои увековечили и в искусстве. Так, например, о боях в Донецком аэропорту и о его защитниках создан документальный фильм "Добровольцы Божьей Четы" и художественная кинолента "Киборги".

А в одном из украинских издательств появился роман "Аэропорт" от Сергея Лойко.

Мемориалы в честь "киборгов" в разных городах Украины (фото: sed-rada.gov.ua)