С сине-желтыми шариками: смотрите трогательное видео встречи девочки с дедушкой-военным
Украинские военные каждый день защищают страну на фронте от российских оккупантов. По возвращении домой их родные не могут сдержать слез от долгожданной встречи. Маленькая девочка встречала своего дедушку-пограничника и подарила ему синие и желтые шары.
Видео опубликовали на странице Государственной пограничной службы в Telegram.
Как девочка встречала дедушку
Героя видео зовут Сергей, он мобилизовался в ряды ГНСУ в 2014 году, когда Россия впервые коварно атаковала украинские границы.
Мужчина участвовал в АТО, начав свой боевой путь вблизи Бахмута (на то время Артемовск) Донецкой области, где пограничники достойно сдерживали российскую агрессию. Позже он решил продлить службу и подписал контракт.
Когда Россия напала на Украину, Сергей вместе с побратимами-пограничниками встали на защиту страны. Сначала он был на Черниговском направлении, затем - на востоке.
Дома защитника ждали жена, дочь и трехлетняя внучка Лиза.
"Детские объятия - это самое ценное для дедушки. Пусть каждый украинский защитник и каждая защитница вернутся домой, к своим родным и близким!" - написали в ГНСУ.
Раньше мы показывали, как Александр "Медведь" встретился с женой. От трогательного видео тяжело сдержать слезы.
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