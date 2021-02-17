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Оновлення карантину: як тепер працюватимуть українські школи і садочки

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 23:10
Оновлення карантину: як тепер працюватимуть українські школи і садочки Робота шкіл і садочків в Україні в умовах адаптивного карантину (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні школи і садочки будуть працювати з урахуванням правил адаптивного карантину, який повертають у країні з 24 лютого, коли почне діяти "жовтий" рівень епідемічної небезпеки у всіх регіонах.

Про це 17 лютого повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

В цей період в закладах освіти продовжиться навчання в звичайному режимі.

Які діятимуть заборони та обмеження:

  • забороняється відвідування закладів освіти в разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом з підтвердженим коронавірусом знаходиться понад 50% учнів і персоналу.
  • не можна проводити масові заходи за участю більш ніж однієї групи/класу та у присутності глядачів.

Також міністр заявив, що садки і спецзаклади освіти залишаться відкритими, навіть якщо в тій чи іншій області встановлять "червоний" рівень карантину. Крім того, навчання початкових класів (1-4 класи) також продовжиться.

Для всіх інших шукачів освіти запроваджується дистанційне навчання.

Шкарлет уточнив, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи глави МОЗ.

Раніше ми писали про те, що в Україні продовжили карантин і повернули різнокольорові зони, а також розповідали, що буде дозволено після оновлення правил карантину.

Нагадаємо, що в МОЗ анонсували ослаблення обмежень для закладів харчування.

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