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2 копійки ви можете продати за 1000 доларів: як виглядає монета

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П'ятниця 09 липня 2021 22:51
2 копійки ви можете продати за 1000 доларів: як виглядає монета Колаж РБК-Україна: як виглядає "золота" двокопієчна монета в Україні
Автор: Володимир Костирін

В Україні за монету номіналом 2 копійки випуску 1992 року пропонують величезні суми. Цю коштовність для нумізматів виставляють на продаж на сайтах оголошень, і ціни за рідкість з алюмінієвого сплаву часом перевищують тисячу доларів.

Чому за двокопієчною монетою таке "полювання", і в чому її особливість - читайте в нашому матеріалі нижче.

На просторах сайту безкоштовних оголошень OLX можна побачити найрізноманітніші пропозиції щодо збуту монети у 2 копійки 1992 року: від декількох сотень гривень, декількох тисяч, і до десятків тисяч. Різниця в цінових пропозиціях залежить, зокрема, від стану грошей, а також від оригінальності чи підробки.

В описі до лота також наголошується, що цей колекційний екземпляр стане хорошим грошовим вкладенням, який з часом принесе дивіденди.

2 копійки ви можете продати за 1000 доларів: як виглядає монета2 копійки ви можете продати за 1000 доларів: як виглядає монета

Рідкісні 2 копійки 1992 року продають за величезні гроші (фото: olx.ua)

А ось на спеціалізованому ресурсі Мonitex така монетка виставлялася за нечувану суму в 90 тисяч гривень! Правда, її вже хтось забрав, позаяк ті 2 копійки вже немає в наявності. Зате залишилася пропозиція за ціною в 15-20 тисяч гривень.

2 копійки ви можете продати за 1000 доларів: як виглядає монета2 копійки ви можете продати за 1000 доларів: як виглядає монета

Монета номіналом 2 копійки 1992 року дуже цінується (фото: monitex.com.ua)

Чому так цінують цю монету, в чому особливість

Українські дві копійки 1992 року, з алюмінію або інших металів, з вузьким вінком відносяться до монет пробного тиражу.

Національний банк України того року викарбував 2 копійки з вузьким вінком "на пробу". Таких було в тиражі всього до 30 штук. Ободок першої української двокопієчної монети значно віддалений від бурту.

У каталозі книги І.Коломійця цей різновид відзначена як 1ГА.

2 копійки ви можете продати за 1000 доларів: як виглядає монета

Як виглядає "золота" монета 2 копійки 1992 року (фото: monety.in.ua)

Подібні монети можуть бути виконані з алюмінію, немагнітної або магнітної сталі, нікелевого сплаву, міді. Найдешевша монета з алюмінію, її вартість варіюється від 13 до 20 тисяч гривень.

До речі, в інших металах двокопієчна монета 92-го цінується ще вище. Так, наприклад, у 2017 році на аукціоні ІТК 2 копійки з немагнітної сталі продали за 1100 доларів.

Опис монети

  • На реверсі вказано номінал "2 копійки"
  • Аверс прикрашає напис "Україна" і малий герб, а також вказана дата "1992".
  • Гурт - гладкий.
  • Діаметр становить 17,3 мм.
  • Важить монета 0,64 г.
  • Метал - алюмінієвий сплав.

Раніше повідомлялося, що за особливу 1-гривневу монету 1992 року можна отримати близько 15-30 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше в НБУ розповіли, чому 1000-гривневу купюру не потрібно поспішати класти в гаманець.

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