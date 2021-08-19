Як обманюють туристів у різних країнах: найпопулярніші схеми шахраїв

Поїздка в іншу країну може затьмаритися розчаруванням через шахраїв. Туристів вважають легкою здобиччю, оскільки вони часто не знають правила і звичаї тієї країни, в яку приїхали.

Які найпоширеніші виверти шахраїв є в різних країнах – читайте в нашому матеріалі нижче.

Безкоштовний сувенір

На вулиці підбігають і намагаються вручити браслет "дружби" або іншу дрібничку. Якщо візьмете, то почнуть просити хоч якусь символічну плату. Поки будете торгуватися, можуть обчистити вам кишені. Через різницю в курсі валюти може втратити велику суму за дрібничку.

Де: Франція, Італія, Іспанія, Єгипет

Роза для вашої дівчини

Чоловік зазвичай підходить до пари з оберемком квітів, почне говорити компліменти дамі та запропонує троянду. За ціною всього букета. Якщо туристи починають відмовлятися, їх соромлять і почнуть говорити про те, що вони жмоти або бідняки, через те, що пошкодували один квіточку для жінки.

Де: Франція, Італія, Іспанія

Фальшиві квитки в музей

На вході в музей до вас може підійти співробітник музею і запропонує квитки зі знижкою, щоб не стояти в черзі. Або навпаки - трохи дорожче, щоб потрапити відразу в приміщення. Не спокушайтеся, ці квитки виявляться в кращому випадку – у два рази дорожче звичайних, в гіршому – просто фальшивими.

Де: Франція, Англія

Чистильник взуття

Перед вами чистильник взуття впустить свою щітку і нібито не помітить. Ви її підберете і гукнете чистильника. Той розсиплеться в подяках і швидко візьметься чистити вам черевики. Але врахуйте, що це не жест подяки. В кінці процедури він буде просити оплату. Може ще й розповісти жалісливу історію про багатодітну сім'ю.

Де: Туреччина

Перевірка номера

У готелі до вас можуть постукати люди, які одягнені у форму готелю. Вони розкажуть, що їм потрібно оглянути номер для усунення будь-якої проблеми. Поки один буде вас відволікати розмовами, другий непомітно вкраде гроші та цінності.

Де: Іспанія

Фотограф

На вулиці до вас підійде привітний місцевий житель, який запропонує зробити фотографію. У кращому випадку вас попросять оплатити його послуги. У гіршому - втечуть разом з Вашим фотоапаратом або телефоном.

Де: у багатьох країнах Європи

Повільний розрахунок

На касі продавець буде спеціально довго рахувати вам здачу, робити паузи, збиватися. З метою, що ви втратите терпіння і залишите йому хоча б частину грошей.

Де: у багатьох країнах Європи

Закритий готель

Таксист повідомить, що готель, в який ви їдете, закритий на ремонт. І запропонує вам оселитися в іншому місці. Якщо погодитеся, то потрапите в дорогий готель, який платить таксисту відсоток за таких клієнтів.

Де: у багатьох країнах Європи

Нумо поговорімо?

Почувши вашу мову англійською мовою, до вас підійдуть милі дівчата і запропонують попрактикуватися або попросять вас їх трохи повчити мови. Вони запросять вас в кафе і будуть удавати, що пригощають вас. Однак вони зникнуть, як тільки вам принесуть рахунок за частування.

Де: Китай, Японія

Підроблена зупинка автобуса

Ви будете очікувати автобус на зупинці транспорту зі спеціальною табличкою, але автобуса не буде. Оскільки зупинки там немає і стоїть фальшивий знак. А ось таксисти є, які почекають і почнуть обробляти вас та інших туристів на такій фальшивій зупинці.

Де: Китай, Японія

Благословення

До вас на вулиці можуть підійти псевдосвяті, які готові благословити. Але не безкоштовно, а за певну суму. Якщо відмовитеся платити зазначену суму - почнуть обсипати вас прокльонами.

Де: Країни Азії

Квапливий таксист

Коли таксист привезе вас до готелю, він люб'язно запропонує вам допомогти з сумками. І почне це робити з виглядом людини, що поспішає. У метушні ви можете залишитися без будь-яких речей.

Де: США

Випадкова помилка

Вас на вулиці хтось випадково обіллє напоєм або впустить морозиво. Виглядати це буде абсолютною випадковістю. Людина почне вибачатися, буде допомагати відтерти пляму. І одночасно - почистить і ваші кишені.

Де: Бразилія

Поганий поліцейський

До вас підійде людина в костюмі поліції та розповість, що в цьому районі багато підроблених грошей, потрібно провести огляд гаманця. Повернуть вам його порожнім. Інший варіант: зажадають перевірити візу або інший документ, а потім зажадають сплатити штраф.

Де: у багатьох країнах світу.

Зламана камера

Група людей попросить вас їх сфотографувати та дасть в руки камеру. Але вона виявиться зламаною. Ви спробуєте її віддати власникам, але вона "випадково" впаде на землю і розіб'ється. Шахраї звинуватять вас і вимагатимуть гроші на ремонт.

Де: багато країн світу

Фото з тваринами

На курортах ця схема особливо популярна. Людина з птахом або твариною на вулиці покладе вам їх на плечі та зробить фото. А потім почне вимагати плату за послугу.

Де: у багатьох країнах світу

Різні меню

У деяких ресторанах використовують різні меню. Першим вам дадуть меню з низькими цінами на вході. А при розрахунку вам принесуть таке ж, але з зовсім іншими цінами – дорожче.

Де: у багатьох країнах світу

Дешеві тури

Екскурсійні тури за пів ціни або набагато дешевше, зі знижкою від готельного гіда. Вам доведеться проїхатися по магазинах, від яких організатори екскурсії отримують відсоток від кожної покупки.

Де: у багатьох країнах світу