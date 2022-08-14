Вас дурять! Список відомих заспокійливих ліків, які насправді не працюють

Аптеки пропонують широкий асортимент "заспокійливих" засобів, які обіцяють нам зняти напруженість і повернути душевний спокій. Але всі вони марні, коли вам дійсно погано. Вони не знімуть тривожність, не вилікують від депресії, а от що й вилікують - то це ваш гаманець від грошей.

За словами медика, більшість людей бояться як вогню слова "антидепресанти", які в уяві багатьох ледь не наркотики - і "побочок" забагато і "підсісти" можна. Натомість при різних стресових розладах віддають перевагу "безпечним" заспокійливим.

"Вас дурять. Заспокійливих засобів не існує!" - запевняє Ірина Платонова.

Чому заспокійливі не працюють

За словами медика, вони можуть подіяти тільки як плацебо. А от з хронічним стресом, тривогою, тугою, депресією, тиками, безсонням, засоби, на яких написано "заспокійливі" не справляться.

Всі ці засоби або на травах, або - що гірше - гомеопатія.

Дійсно, на короткий період (година-дві) вам може дійсно здатися, що стало краще. Але потім ви знову повернетесь до попереднього стану.

До того ж, хто сказав, що рослинні засоби безпечні? Кокаїн - теж рослина...

Список марних ліків:

Барбовал

Краплі заспокійливі Arbor Vitae

Валеріани екстракт

Notta

Магне B6

Персен

Лазея

Гліцин

Фітосед

Антантаваті Кідс

Популярний "сильний" заспокійливий Біфрен в коментарях до посту лікар так само порадила викинути у смітник.

Дієві способи, які працюють

Якщо відчуваєте нервове перенапруження, робіть, що хочеться, або ж не робіть, що не хочеться!

Заспокоїти насправді вас можуть:

пробіжка, спортзал, масаж,

шопінг, ресторан,

готування їжі,

чашка кави з другом

час з сім'єю, або наодинці,

морозиво чи шоколад,

келих вина,

комедія,

нова сукня чи манікюр,

подорож в гори...

Якщо проблема серйозніша, не бійтеся антидепресантів

Звісно ж, за призначенням лікаря. Ірина Платонова радить не боятися цього слова, а антидепресанти вона б воліла назвати "засобами, які позбавляють людей хронічного болю, тривоги, депресії. Засобами, після яких діти позбавляються тиків, якими страждали декілька років".