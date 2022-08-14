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Вас дурять! Список відомих заспокійливих ліків, які насправді не працюють

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Неділя 14 серпня 2022 10:59
Вас дурять! Список відомих заспокійливих ліків, які насправді не працюють Фото: Заспокійливі ліки не працюють (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Аптеки пропонують широкий асортимент "заспокійливих" засобів, які обіцяють нам зняти напруженість і повернути душевний спокій. Але всі вони марні, коли вам дійсно погано. Вони не знімуть тривожність, не вилікують від депресії, а от що й вилікують - то це ваш гаманець від грошей.

Про це розповіла лікар-невролог Ірина Платонова.

За словами медика, більшість людей бояться як вогню слова "антидепресанти", які в уяві багатьох ледь не наркотики - і "побочок" забагато і "підсісти" можна. Натомість при різних стресових розладах віддають перевагу "безпечним" заспокійливим.

"Вас дурять. Заспокійливих засобів не існує!" - запевняє Ірина Платонова.

Чому заспокійливі не працюють

За словами медика, вони можуть подіяти тільки як плацебо. А от з хронічним стресом, тривогою, тугою, депресією, тиками, безсонням, засоби, на яких написано "заспокійливі" не справляться.

Всі ці засоби або на травах, або - що гірше - гомеопатія.

Дійсно, на короткий період (година-дві) вам може дійсно здатися, що стало краще. Але потім ви знову повернетесь до попереднього стану.

До того ж, хто сказав, що рослинні засоби безпечні? Кокаїн - теж рослина...

Список марних ліків:

  • Барбовал
  • Краплі заспокійливі Arbor Vitae
  • Валеріани екстракт
  • Notta
  • Магне B6
  • Персен
  • Лазея
  • Гліцин
  • Фітосед
  • Антантаваті Кідс

Популярний "сильний" заспокійливий Біфрен в коментарях до посту лікар так само порадила викинути у смітник.

Дієві способи, які працюють

Якщо відчуваєте нервове перенапруження, робіть, що хочеться, або ж не робіть, що не хочеться!

Заспокоїти насправді вас можуть:

  • пробіжка, спортзал, масаж,
  • шопінг, ресторан,
  • готування їжі,
  • чашка кави з другом
  • час з сім'єю, або наодинці,
  • морозиво чи шоколад,
  • келих вина,
  • комедія,
  • нова сукня чи манікюр,
  • подорож в гори...

Якщо проблема серйозніша, не бійтеся антидепресантів

Звісно ж, за призначенням лікаря. Ірина Платонова радить не боятися цього слова, а антидепресанти вона б воліла назвати "засобами, які позбавляють людей хронічного болю, тривоги, депресії. Засобами, після яких діти позбавляються тиків, якими страждали декілька років".

Раніше лікар розповіла, чому часом "сіпається" око, і коли з цим треба до лікаря.

Також ми писали про ліки, які насправді можуть покалічити.

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