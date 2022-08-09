Чому часом "сіпається" око, і коли з цим треба до лікаря

Мабуть, у кожного з нас час від часу сіпалося око, точніше - повіка. Це неприємний і навіть лякаючий стан, який може минути само, а може потребувати допомоги.

Про це розповіла невролог Ірина Платонова на сторінці спільноти "Українських лікарів-блогерів".