Чому часом "сіпається" око, і коли з цим треба до лікаря
Мабуть, у кожного з нас час від часу сіпалося око, точніше - повіка. Це неприємний і навіть лякаючий стан, який може минути само, а може потребувати допомоги.
Про це розповіла невролог Ірина Платонова на сторінці спільноти "Українських лікарів-блогерів".
Що таке міокімія повіки, і що провокує посмикування
Міокімія повік - це мимовільне спонтанне тремтіння м‘язів чи зв'язок всередині м‘язу. Найчастіше залучаються м'язи нижньої повіки, рідше - верхньою.
За словами лікарки, таке трапляється і в абсолютно здорових людей. Провокуючими факторами є:
- стрес,
- нервове перенапруження,
- емоційне виснаження,
- поганий сон,
- куріння,
- алкоголь.
В якому випадку з цим треба до лікаря?
Міокімія повіки - стан доброякісний і не потребує додаткових методів обстеження і лікування. Триває міокімія не більше декількох годин і проходить самостійно.
Якщо міокімія триває довго, приносить дискомфорт пацієнту, то можлива ін‘єкція ботулотоксину. Зазвичай, однієї ін‘єкції достатньо для зникнення симптомів, але можливе повторення введення.
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