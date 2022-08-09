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Чому часом "сіпається" око, і коли з цим треба до лікаря

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Вівторок 09 серпня 2022 16:58
Чому часом "сіпається" око, і коли з цим треба до лікаря Фото: Чому часом "сіпається" око (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Мабуть, у кожного з нас час від часу сіпалося око, точніше - повіка. Це неприємний і навіть лякаючий стан, який може минути само, а може потребувати допомоги.

Про це розповіла невролог Ірина Платонова на сторінці спільноти "Українських лікарів-блогерів".

Що таке міокімія повіки, і що провокує посмикування

Міокімія повік - це мимовільне спонтанне тремтіння м‘язів чи зв'язок всередині м‘язу. Найчастіше залучаються м'язи нижньої повіки, рідше - верхньою.

За словами лікарки, таке трапляється і в абсолютно здорових людей. Провокуючими факторами є:

  • стрес,
  • нервове перенапруження,
  • емоційне виснаження,
  • поганий сон,
  • куріння,
  • алкоголь.

В якому випадку з цим треба до лікаря?

Міокімія повіки - стан доброякісний і не потребує додаткових методів обстеження і лікування. Триває міокімія не більше декількох годин і проходить самостійно.

Якщо міокімія триває довго, приносить дискомфорт пацієнту, то можлива ін‘єкція ботулотоксину. Зазвичай, однієї ін‘єкції достатньо для зникнення симптомів, але можливе повторення введення.

Раніше ми писали, що робити, якщо бачите "напівпрозорих" мушок перед очима.

Також повідомлялося про симптоми і відчуття в очах, які можуть вказувати на рак.

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