Ці ліки насправді можуть покалічити: медик показала список

В лікарські препарати типу сиропів часто додають барвники для надання їм привабливого кольору. Але ці "покращувачі" здебільшого шкідливі, а деякі - небезпечні. Багато з них заборонені в різних країнах, проте в Україні, на жаль, дозволені.

Про це розповіла Вікторія П'єц, медик зі Львова.

Понсо 4R (E124) - синтетичний барвник червоного кольору

Заборонений у : Норвегії, США, Фінляндії, Швейцарії та деяких інших країнах.

Небезпека полягає у його канцерогенному впливі (розвитку злоякісних захворювань), також може викликати анафілактичний шок, напад ядухи та впливає на активність дітей (гіперактивність).

Де використовується в Україні? Сиропи від кашлю, жарознижувальні, джеми, солодка вода і т. д.

Тартразин (Е102) - жовто-зелений барвник

Небезпечний для дітей: знижує концентрацію уваги, спричиняє гіперактивність. Може викликати важку алергічну реакцію. Про його шкідливість обов'язково повинні вказувати на упаковці продукту.

Фото: Дітям краще давати безбарвні сиропи (freepik)

Сонячний захід (Е110) - жовтий барвник

Заборонений у Фінляндії, Норвегії, США та інших країнах.

Небезпека: канцероген, може спровокувати напад ядухи, кропив'янку, анафілактичний шок та інші небезпечні реакції.

Азорубін (Е122) - червоно-вишневий барвник

Небезпека: канцероген, негативно впливає на нервову систему у дітей, може викликати анафілактичний шок та напади ядухи.

Заборонений у Японії, Канаді, Норвегії, Австрії, Швеції, США.

Синій патентований (Е131) - барвник блакитно-фіолетового кольору

Заборонений в Австралії, США, Норвегії. Небезпека: важкі алергічні реакції, кишкові розлади та ін.



"Це ще не всі шкідливі барвники. До чого цей допис? Моя думка така: не потрібно додавати барвники до препаратів (зокрема дитячих). Це не потрібно, і буває шкідливо", - зазначила доктор.

Дивіться нижче в переліку назви деяких препаратів, які містять ці барвники: