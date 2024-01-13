Обманывали президентов и воровали деньги: самые известные мошенники в истории Украины

В современном мире существует множество мошеннических схем и обманов. Однако на самом деле они существовали всегда, только менялись персоны и методы.

Али Шехайтли

Возможно, вы лучше знаете его за ником "@instructor.ua". Это тот самый секретный военный, который делился своими знаниями с желающими приобщиться к рядам ВСУ.

Методика Али была уникальной, ведь он учил "чувствовать". До начала карьеры инструктора Али был актером, моделью, танцовщиком и даже рэпером.

Когда уроки инструктора стали очень популярными и странными, журналисты решили узнать об Али больше и исследовать его методику.

Инструктор затруднился объяснить, где и когда он получил боевой опыт, ведь якобы эту информацию разглашать нельзя.

Сегодня в социальных сетях Али продолжают появляться новые видео, однако они набирают гораздо меньше просмотров, чем это было до расследования его деятельности.

Алексей Арестович

Этого персонажа мы знаем очень хорошо, ведь именно он в течение нескольких месяцев убеждал украинцев, что полномасштабная война с Россией будет длиться не дольше двух-трех недель.

А еще Алексей Арестович - это настоящий "бриллиант" украинского общественного пространства. Вы когда-нибудь видели человека, который мог столько всего пережить? Вопрос риторический.

Ко всему прочему Арестович еще и сексист, распространяющий явно вредные нарративы против женщин во время своих семинаров.

Владимир Мунтян

Википедия титрует Мунтяна как продюсера, актера и бизнесмена. Кроме всего, он еще и самопровозглашенный апостол родом из Днепра.

Опыт обмана людей у него был еще с юности, ведь Мунтяна судили за воровство и мошенничество. Он даже отбыл трехлетний срок в спецколонии в Кривом Роге.

В период заключения к нему приходили миссионеры пятидесятники. Вероятно, это посодействовало тому, что после выхода на свободу он стал членом их церкви.

Во время членства в этой церкви Мунтяна якобы исцелили от печеночной болезни. Он решил благородно передавать свой "дар" другим верующим.

Владимир Мунтян (фото: социальные сети)

В 1997 году Владимир основал церковь харизматического направления в Перещепино Днепропетровской области. За это пятидесятники исключили его из своих членов.

Первую церковь "апостол" открыл в 2002 году была открыта церковь в Днепре. Конечно, там он был старшим пастором.

Сегодня он является основателем одной из крупнейших религиозных сектантских организаций Украины Духовного центра "Возрождение", христианского колледжа "Гора Моисея", телеканала "Возрождение ТВ" и т. д.

"Возрождение" насчитывает 320 филиалов организации в Украине, России и Беларуси.

Андрей Слюсарчук

Псевдохирург также известен как "доктор Пи" благодаря многочисленным телевизионным программам снискал славу человека с вроде бы феноменальными способностями.

Фактов из его биографии известно много, но есть одно "но". Почти все из них рассказал сам Слюсарчук, соответственно, определенная часть может быть просто вымышленной.

По специальности он штукатур-плиточник-облицовщик. Затем Слюсарчука перевели в группу швей. В годы учебы он любил придавать себе подобие врача и даже проводил в соседнем училище сеансы гипноза за деньги.

Позже "доктор Пи" пытался устроиться нейрохирургом в больницу во Львовской области, однако ему отказали.

Заметим, что в других рассказах о себе Слюсарчук говорил, что его первичная специализация - это психиатрия и наркология. Он также добавлял, что имеет колоссальный опыт нейрохирургии.

Андрей Слюсарчук получил прозвище "доктор Пи" (скриншот)

Существуют слухи, что Андрей Тихонович, живя в общежитии "Львовской политехники", заставлял студентов принимать психотропные препараты на базе своих сфальсифицированных диагнозов.

При этом он требовал немалые суммы на лечение у родителей, угрожал самоубийством детей, а также распространял запрещенные медицинские препараты, а также "собственного" производства - по 4 000 долларов за одну ампулу.

Несколько позже Слюсарчука поймали на подделке документов о медицинском образовании и научных степенях в области нейрохирургии, а также в предоставлении за большие средства некомпетентной врачебной помощи, которая привела к смерти больного.

Кстати, "доктор Пи" ввел в заблуждение даже тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко. На личной встрече он пообещал "хирургу" создать и отдать под руководство Институт мозга.

Когда президентом стал Янукович, Слюсарчука еще и наградили Государственной премией Украины в области образования 2011 года.

В том же году он был арестован по обвинению в подделке документов и мошенничестве. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. 24 июня 2016 вышел на свободу.

Дорж Бату

Дорж Бату, или Андрей Васильев, родился в Улан-Уде в России. По специальности историк-востоковед, специалист по истории Китая.

После получения высшего образования стал журналистом и работал телеведущим по телеканалам Бурятия, Россия-1 и другие.

В 2002 году Дорж переехал в Украину. Здесь он выучил украинский язык и продолжил работать в журналистике, в частности, телеканалах Интер, Тонис и 1+1.

В начале 2012 года "Голос Америки" опубликовал его интервью с Алексеем Навальным, которое оказалось поддельным.

Уже через год Васильев решил покончить с карьерой журналиста. Он также объявил о начале работы на производстве оборудования для космических аппаратов. Через два с половиной года Бату перебрался в Коннектикут, после чего будто начал работать в NASA оператором коррекции траекторий космических аппаратов.

Дорж Бату врал о работе в NASA (фото: Википедия)

На основе этого Васильев пишет книгу "Франческа. Повелителька траєкторій" о работнице NASA Франческу, с которой случаются приключения даже на самой ответственной работе. Книга сразу стала украинским бестселлером.

Впоследствии он написал еще несколько романов, однозначно находившихся в топах украинских читателей. Однако все рано или поздно кончается. Для Доржа Бату это произошло в декабре 2022 года.

Тогда блогер Виктор Трегубов заявил, что Дорж Бату никогда не работал в NASA. Бату ответил, что никогда не был госслужащим США, а работал на условиях контракта на частные компании, выполняющие заказы государственных органов.

В конце 2022 года, после того, как Бату не предоставил подтверждений о работе в NASA, "Видавництво Старого Лева" объявило о прекращении дальнейшего сотрудничества с писателем.

Вениамин Вайсман

Этого известного мошенника считают советским, хотя он родом из Житомира. До начала Второй мировой Вайсман промышлял воровством.

Поскольку он происходил из еврейской семьи, то во время войны попадал в концентрационные лагеря. Во время последнего бегства из лагеря Вайсман обморозил себе конечности, а потому потерял две ноги и одну руку.

После этого он стал выдавать себя за инвалида войны и с поддельными документами Героя Советского Союза ходил в министерства, Московский городской комитет Компартии и Академию наук. Там он получал деньги, товары и квартиру.

В результате такой мошеннической кампании Вайсман обманул 27 министерств, секретаря Центрального комитета и двух академиков.

Кстати, он объяснял свои действия как месть. Якобы однажды великий советский госслужащий, спеша на работу, толкнул инвалида Вайсмана и даже не извинился. После этого Вайсман решил мстить.

Вениамин Вайсман (фото: росСМИ)

Кроме того, его было еще и сложно задержать. У Вайсмана не было собственности и места проживания, поэтому он постоянно менял свою дислокацию.

В конце концов, Вайсмана арестовали при попытке обмануть министра тяжелой промышленности СССР Ефремова. В тот момент в дело вмешался лично Сталин, требуя скорейшего задержания преступника.

В результате мошенника приговорили к 9 годам лишения свободы. После выхода на свободу он лично пришел в Московский уголовный розыск и заявил, что больше не собирается воровать. Свое обещание Вайсман сдержал.