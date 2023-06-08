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"Россия лучше и сильнее". В Чехии девочке плюнули в лицо за то, что она украинка: детали скандала (видео)

Новина українською →
Чехия, Четверг 08 июня 2023 10:44
"Россия лучше и сильнее". В Чехии девочке плюнули в лицо за то, что она украинка: детали скандала (видео) В школе Чехии дети "напали" на маленькую украинку (фото: freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В школе Чехии одноклассники обозвали маленькую девочку за то, что она украинка. После буллинга дети плюнули ребенку в лицо.

Об этом скандале сообщили в одном из Telegram-каналов.

Детали скандала с маленькой украинкой

Отмечается, что девочке плюнули в лицо одноклассники. Видео в сеть выложила мама ребенка Полины из Коростеня.

Дети начали спрашивать девочку, россиянка ли она, а после того, как она ответила, что украинка - полились обиды в конце ей плюнули в лицо. В какой именно школе это произошло - не сообщается.

"Украина есть ку*ва. Украина глупа. Россия лучше. Россия сильнее", - говорили дети.

Смелая девочка ответила, что "Россия - это го*но".

Украинское посольство в Чехии отреагировало на скандал

Так, украинское посольство в Чехии опубликовало заявление.

"Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе", – сказано в сообщении.

"Это неприемлемое нарушение, которое вызывает глубокое возмущение и беспокойство. Никто не должен подвергаться насилию или дискриминации, особенно по национальному признаку", – заявили послы.

&quot;Россия лучше и сильнее&quot;. В Чехии девочке плюнули в лицо за то, что она украинка: детали скандала (видео)Скриншот поста (twitter.com/UKRinCZE)

Напомним, ранее мы писали о том, что на Волыни учительница физики избила ученика.

А также мы рассказывали о том, что в Хмельницком учительница физкультуры обматерила детей.

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