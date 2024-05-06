В областях Украины создают сеть профильных школ: что изменит для учеников реформа образования

В рамках реформы системы образования Министерство образования и науки работает над моделированием будущей сети профильных школ в областях Украины.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о формировании сети профильных школ, что при этом изменится для учеников, а также, когда начнется пилотирование реформы профильного среднего образования в Украине.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Освіта.UA", официальный сайт МОН.
В рамках рабочей встречи по законодательному обеспечению реформы профильного среднего образования, состоявшейся в МОН, заместитель министра образования и науки Дмитрий Завгородний рассказал о работе над моделированием будущей сети учреждений профильного среднего образования в Украине - так называемых профильных школ.
Чиновник уточнил, что:
"Например, увидеть все учебные заведения, которые в 2027-2028 годах останутся начальными школами, гимназиями. И где будут лицеи академического направления, заведения профтехобразования, колледжи", - пояснил чиновник.
Сейчас министерство работает с 9 пилотными регионами - они уже спроектировали свою сеть учебных заведений.
До конца лета 2024 года планируется провести такую же работу и для других областей.
По результатам этой работы в МОН будут понимать:
В ведомстве отметили также, что планирование сети академических лицеев является социально-чувствительным вопросом и нуждается в общественном консенсусе.
Основной целью реформы профильного среднего образования в Украине является индивидуализация обучения в старшей школе.
Речь идет о том, что:
Исходя из этого, сеть лицеев должна обеспечить выбор профилей для учащихся из деревень и маленьких городов.
Уточняется, что это могут быть либо многопрофильные лицеи, либо несколько лицеев с разными профилями на доступном расстоянии.
В то же время ученикам, вблизи домов которых не будет лицеев, нужно иметь возможность:
По словам заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива, МОН планирует провести ряд встреч, чтобы обсудить имеющиеся в учебных заведениях проблемы и возможность их решения.
"Внедрение профильного среднего образования, создание академических лицеев нуждаются в объективной дискуссии. Все изменения в работе заведений общего среднего образования будут согласованы с соответствующими центральными органами и органами местного самоуправления", - подчеркнул он.
Чиновник добавил, что кроме академических лицеев, неотделимой частью профильного среднего образования являются также профессиональные колледжи.
"Они должны функционировать синхронно", - добавил замминистра.
Согласно планам МОН, переход к пилотированию реформы в Украине начнется с сентября 2025 года и продлится до июля 2027 года.
В этот период будут подобраны пилотные учебные заведения, в которых будут апробировать разные модели. После этого из них выберут одну или две - наиболее эффективные.
С 2027 года в Украине планируют начать внедрение реформы профильного среднего образования. На этом этапе должны заработать все академические лицеи.
Новая украинская школа (НУШ) - ключевая реформа Министерства образования и науки, главная цель которой:
Реформа НУШ рассчитана на годы и стартовала с 2018 года, когда в первый класс пошли сегодняшние шестиклассники.
Планируется, что именно они в 2027 году впервые будут поступать в академические лицеи - с целью дальнейшего поступления в высшие образования или в профессиональные лицеи (ради успешного трудоустройства).
Напомним, ранее мы рассказывали, как война изменила систему обучения в Украине.
Читайте также, что известно о масштабной реформе высшего образования - что может измениться и для кого.