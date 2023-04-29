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Без них не обойтись: какие аксессуары будут в тренде этого сезона

Какие аксессуары будут в моде в 2023 году (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

С приходом легкого потепления люди уже одевают легкие вещи. В частности каждый весенний и летний образ хочется дополнить аксессуарами. Однако стоит знать, что же будет в тренде этого сезона.

Об этом сообщила стилист Татьяна Гулевата в Instagram.

Какие аксессуары будут в моде

Черные очки

Какие очки будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Спортивные очки

Какие очки будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Брошь на пиджак или платье

Выбрать можно брошь с разнообразными логотипами или без них.

Какие аксессуары будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Черная повязка

Какие аксессуары будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Массивные браслеты

Массивные браслеты будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Массивные серьги

Массивные серьги будут в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Тонкий шарф

Эксперт говорит, что возвращается мода 80-х, 90-х годов и все, что было тогда модно.

Тонкий шарф будет в моде в 2023 году (instagram.com/gulevatatanja)

Что будет в моде в 2023 году

В этом сезоне джинс будет очень популярен - можно носить не только классику, но и вываренный, умышленно состаренный джинс.

Также в тренде остается маскулинность. Если вы любите носить вещи своего парня или мужчины, то этот год подарит вам такую возможность. Надевайте рубашки, жакеты, брючные костюмы мужского кроя и вы будете звездой.

К тому же подчеркнуть талию и формы помогут корсеты. Они сделают фигуру более утонченной, а образ немного дерзким. Корсеты уместно одевать на платья или рубашки, а также на обнаженное тело.

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