Выдающиеся украинские военные прошлого, которые неоднократно давали порки россиянам

Украинские военные известны на весь мир своим мужеством и мощью, отбивая орду российских оккупантов от наших земель. Однако не только современная история Украины славится легендарными именами. С самой Киевской Руси до провозглашения независимости у украинских войск было кем гордиться.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об известных украинских военных прошлого, а еще благодаря чему они прославились.

Святослав Игоревич (Храбрый, Завоеватель)

Такие прозвища у князя были совершенно не зря, ведь он провел в походах около 10 лет и прошел со своим войском более восьми тысяч километров.

Предания рассказывают, что у Святослава было что-то общее с запорожцами, которые появятся только через несколько столетий. Дело в том, что Завоеватель так же носил "оселедець" на голове, был свободолюбивым и анархичным, а еще хорошим воином. Именно так позже характеризовали козаков-запорожцев.

В историю Святослав вошел не только благодаря своим походам, но и высказываниям. Ему принадлежат известные фразы: "Иду на Вы" и "Мертвые стыда не знают".

Историки предполагают, что Святослав Игоревич был не самым лучшим князем для Руси с точки зрения того, что он много воевал в походах. Однако благодаря разгрому Волжской Булгарии и Хазарского каганата Храбрый наконец-то избаивлся кочевников, уничтожавших Русь.

В общем, Святослав Завоеватель прославился как хороший полководец, которого боялись даже в Византийской империи.

Святослав Храбрый (фото: faces.hrest.info)

Даниил Галицкий

Это первый и единственный правитель Киевской Руси, получивший титул короля. На его каденцию пришлись непростые времена, а именно середина 13 века, когда шла борьба с монголо-татарами.

Когда Золотая Орда подступила к Киевской Руси, силы были неравными. В результате 1240 года произошла осада Киева, во время которой они получили город.

Однако Даниил Галицкий не собирался сдаваться. В этот же период, 1245 год, объединенные силы поляков, венгров и галицких бояр вступили в борьбу с князем, чтобы вернуть под свой контроль Галичину. Их успешно разбили.

Для того чтобы избавиться от монголо-татар, Даниил проводил несколько хитрую политику. Сначала он пошел на сотрудничество с ними, выполнял условия их хана и получил ярлык на правление Галицко-Волынского княжества.

В то же время князь вел переговоры с Папой Римским об антимонгольской политике. В результате хан потерпел поражение, хотя и заставил Данила признать превосходство Золотой Орды.

Даниил Галицкий (фото: Википедия)

Павел Полуботок

Полуботок был одним из богатейших магнатов Гетманщины и Слободской Украины, поскольку являлся владельцем более трех тысяч деревенских дворов.

Павел Полуботок стал гетманом в довольно непростое время, когда его обязанности ограничивала Малороссийская коллегия. Но, несмотря на это, он пытался провести реформы в Гетманате. В любых внешних обстоятельствах гетман выступал за сохранение украинской суверенности и национальности.

Из-за противостояний с президентом коллегии Степаном Вельяминовым Полуботка арестовали. В тюрьме видный деятель и умер от нанесенных пыток.

Однако с именем Полуботка связана еще одна легенда, а может быть и реальная история.

Поговаривают, что перед арестом Полуботок тайно отдал на хранение 200 тысяч золотых монет банка в Англии под 7,5%. Суммы и проценты отличаются от одних источников к другим. В завещании Полуботок якобы оставил 80% золота на будущее независимой Украины, а остальное - своим правопреемникам.

Получить это золото может только потомок гетмана. В 1990 году сумма вложений выросла до 16 триллионов фунтов стерлингов. Были разные попытки расследования этого дела, однако прошло слишком много времени, чтобы возвращаться к нему снова.

Павел Полуботок (фото: uinp.gov.ua)

Иван Сирко

Об этом козаке известно немного, наверное, поэтому его называют человеком-легендой. В первую очередь ничего неизвестно о детстве Сирко, как он пришел на Сечь и т. д. Говорят, что он родился уже с зубами.

Однако, очевидно, для своих побратимов он был хорошим товарищем, поскольку именно Ивана наибольшее количество раз выбирали на должность кошевого атамана. Разные историки полагают, что это было от восьми до 15 раз.

Существует легенда, что Иван Сирко не проиграл ни одной битвы, в которой участвовал. Достоверно известно о 60 победах на его счету.

Полководец считался еще и характерником. Свидетельством тому могут быть легенды о том, как Сирко якобы убил черта одним выстрелом в реке. Сегодня она называется Чортомлык.

Из-за такой удачи кошевого побратимы якобы не хоронили тело Сирка, а носили с собой в походы, чтобы побеждать. По другим преданиям, талисманом стала правая рука Ивана Сирко.

Иван Сирко (фото: getmanat.org)

Петр Конашевич-Сагайдачный

Мы знаем эту фамилию из уроков истории в школе и из народных песен. Однако величайшим достижением Сагайдачного современные украинцы могут считать поход на Москву.

В 1618 году вместе с польским войском Сагайдачный отправился в поход, но лишь на нескольких условиях: расширение козацкой территории в Речи Посполитой, свобода православной веры в Украине, увеличение реестрового козацкого войска, признание Речью Посполитой административной и судебной автономии Украины.

В июне 20 тысяч козаков во главе с Конашевичем-Сагайдачным отправились в путь. В ходе этого войска захватило еще несколько сопутствующих городов, некоторые из них сдавались с капитуляцией.

Рейд Конашевича-Сагайдачного стал шоком для московских властей. По оценкам польского короля в преданиях, именно нападение козаков на Москву склонило их правителей к переговорам. В финале боевых действий стороны заключили так называемое Деулинское перемирие. Оно стало величайшим успехом Речи Посполитой в противостоянии с Московским государством.

Петр Конашевич-Сагайдачный (фото: golos.com.ua)

Евгений Коновалец

Командир корпуса Украинских Сечевых Стрельцов и глава Организации украинских националистов. Евгений Коновалец был одним из самых ярких борцов за независимость Украины и эпохи УНР.

Во время Первой мировой войны он попал в российский плен. После возвращения через два года он создал УСС, выступавшие в боях с большевиками и деникинцами.

В 1918 году Коновалец отказался стать шестым членом Директории УНР, но не прекращал своего дела. За 11 лет он стал первым председателем ОУН, направленной на возрождение государственной независимости Украины.

В этой должности он наладил связи с правительственными кругами и спецслужбами Литвы, Германии, Испании, Франции, Англии и Японии. Но советские спецслужбы не одобряли его деяний, поэтому 23 мая 1938 Евгения Коновальца убил агент СССР Павел Судоплатов в Роттердаме.

Евгений Коновалец (фото: ua.openlist.wiki)

Михаил Емельянович-Павленко

Обретя боевой опыт в Первой мировой войне, Михаил Емельянович-Павленко стал руководителем в кружке юнкеров-украинцев. Когда у власти был Павел Скоропадский. Михаила повысили до звания генерал-хорунжего (сегодня приравнивается к генерал-майору).

Позже он занялся формированием Свободного козачества на Екатеринославщине. В конце 1918 года началось антигетманское восстание. Емельянович-Павленко не желал принимать в этом участие, поэтому выехал в ЗУНР, где возглавил Галицкую армию.

Выдающееся событие в жизни Михаила Владимировича - это Первый зимний поход. Его главной задачей было сохранение присутствия украинской армии на украинской территории.

В общем, поход был успешным, поскольку помог сохранить армию УНР, ускорил ликвидацию Добровольческой армии Деникина, произошел подъем национального сознания украинцев.

Кроме того, Первый зимний поход показал возможности ведения партизанской войны, которая закрепилась в традициях украинской армии и дальше.

Михаил Емельянович-Павленко (фото: ounuis.info)

Алекса Алмазов

Лучший артиллерист армии УНР. Как и большинство тогдашних военных деятелей, Алмазов получил боевой опыт во время Первой мировой войны. В это время он был командиром первого конно-горного дивизиона.

В 1917 году он приступил к украинизации дивизиона. А уже в январе 1918 возглавил Отдельную конно-горную пушечную батарею в составе Гайдамацкого коша Слободской Украины военных формирований Центральной Рады.

Именно это подразделение сражалось против большевиков, стоявших на подступах к Киеву в январе 1918 года.

Позже, в апреле 1918 года, в составе того же дивизиона Алмазов участвовал в походе полковника Болбочана в Крым. До 1921 дивизион находился в составе различных соединений Армии УНР и назывался Алмазовским.

Алекса также был участником Первого Зимнего похода, за что его отметили наградой Железного Креста "За Зимний поход и бои". Это высшее вознаграждение в Армии УНР.

Историки отмечают, что множество украинских побед в 1918-1920 годах в значительной степени состоялось именно благодаря "алмазовцам".

Когда Алекса Алмазов умер в 1936 году, это событие мало кого оставило равнодушным.

Луцкая газета "Новая нива" описывала прощание с Алмазовым: "Давно уже не наблюдалось такого большого единства и солидарности. Кажется, что никто из украинцев не остался в этот день у себя в доме, считая святой обязанностью отдать последнюю прислугу покойнику".

Алекса Алмазов (фото: esu.com.ua)

Роман Шухевич

Роман Осипович происходил из рода галицких священников, в свое время способствовавших украинскому национальному возрождению. С детства его воспитывали патриотично, мальчик был участником Пласта.

По "политическим причинам" его не взяли на учебу во Львовскую политехнику, хотя он и не провалил экзамены. В течение 1928-1929 годов Шухевич служит в польской армии, а когда была организована ОУН, становится боевым референтом Краевой Экзекутивы (исполнительный орган).

Управляя ОУН, Роман Осипович проявил себя как хороший политик. Именно под его руководством ОУН сделала целый ряд крайне важных политических шагов.

1943 Роман Шухевич стал главным командиром УПА

В июле 1944 года "оуновцы" создали Украинский главный освободительный совет. Фактически он являлся подпольным парламентом. Все члены организации должны были быть готовы к вооруженной борьбе за создание Украинского государства.

На протяжении всей жизни Роман Шухевич боролся за Украинское государство. Советский режим несколько лет пытался его ликвидировать. Сделать это им удалось только в 1950 году. Романа Шухевича убили автоматной очередью во время перестрелки.

Выдающемуся политическому и военному деятелю принадлежит не менее известная фраза: "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

Роман Шухевич (фото: Википедия)