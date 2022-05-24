Мавпяча віспа. Чи такий страшний чорт, як його малюють?

Знову новий вірус?

Ні, віспа мавп відома з 1958 року. Був спалах серед лабораторних мавп. Ця зараза належить до роду Orthopoxvirus сімейства Poxviridae, і є родичем натуральної віспи (винищеної щепленнями), і вірусу коров'ячої віспи.

Перший випадок віспи мавп у людини був виявлений в 1970 році в Демократичній Республіці Конго. Потім іноді виявлялися в ряді інших центрально - і західноафриканських країн.

Звідки взявся вірус зараз?

А зараз з'явилися повідомлення про захворювання з різних країн, в яких раніше віспи мавп не було. Зокрема - в Європі та Північній Америці.

Де живе вірус?

Резервуаром вірусу підозрюють африканських гризунів, ну і заражених приматів. Передача вірусу походить від тварини до людини, від людини до людини, від матері до дитини під час вагітності та пологів або від заражених матеріалів.

Як вірус потрапляє в організм людини?

Вірус проникає в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або слизові (очі, ніс, рот, статеві органи). Від тварини до людини через укуси або подряпини, приготування м'яса, прямий або не прямий контакт із зараженими рідинами організму, наприклад, через брудну підстилку.

Від людини до людини передача відбувається через великі дихальні краплі або контактно. Краплі такого розміру не поширюються далеко, тому потрібен тривалий тісний контакт віч-на-віч.

Контактний шлях включає прямий або непрямий контакт з рідинами організму або зараженим матеріалом, наприклад, через забруднений одяг або білизну.

Як зазначає лікар, виявлені випадки включають чоловіків гомосексуальних і бісексуальних. Однак інфекціоністи закликають бути уважнішими до пацієнтів при наявності у них висипань, незалежно від того, чи були у цих осіб фактори ризику з приводу віспи мавп в анамнезі, їх гендеру та орієнтації.

Які є фактори ризику

Подорожі в країни Центральної або Західної Африки, частина Європи або інші місця, де була виявлена віспа мавп - протягом місяця до появи симптомів.

Контакт з людиною, у якого підтверджена віспа мавп або є підозра на це захворювання.

Симптоми віспи мавп

Інкубаційний період становить 7-14 днів, але може бути від 5 до 21 дня. Захворювання починається з лихоманки, ознобу, слабкості, головного болю і болю в м'язах, збільшення лімфатичних вузлів.

Висипання з'являються через 1-3 дні після лихоманки. Стадії висипання: макули-папули-везикули-пустули-струпи. Елементи висипань розміщені глибоко, тверді та добре окреслені. З'являється на обличчі, долонях, підошвах, буває в зоні статевих органів.

Поразки можуть зливатися між собою. Є дані про "стартове висипання" в генітальних ділянках без лихоманки

Висипання при віспі мавп можна сплутати з вторинним сифілісом, герпесом або вітряною віспою.

Підтвердити діагноз можна тільки на основі ПЛР тесту з вмісту везикули.

Скільки триває захворювання?

Зазвичай захворювання триває 2-4 тижні, проходить самостійно без лікування. Смертність - 1 людина на 100 хворих (дані з Африки) - приблизно 1%. І це стосується новонароджених, людей з імунодефіцитом.

Той же ковід смертельний в межах 0,2% -8%, в залежності від віку і супутніх захворювань. Але не поспішайте боятися - ковід в десятки разів заразніше.

Профілактика і лікування

Зараз існує вже готова вакцина. Нею прищеплювали окремих осіб з риском професійного впливу ортопоксвірусів. Це живі вакцини JYNNEOS ACAM2000, схвалені FDA. Вакцинація від натуральної віспи також має ефект (не від вітрянки)

Як уберегтися від віспи мавп

Уникайте контакту з інфікованими тваринами (включаючи тварин, які були хворі або знайдені мертвими в районах, де зустрічається віспа мавп)

Уникайте контакту з будь-якими матеріалами, наприклад, ліжко, пелюшки, які контактували з хворою твариною або людиною.

Дотримуйтеся обов'язкової гігієни рук після контакту з інфікованими тваринами або людьми.

Зараз не існує доведеного безпечного лікування вірусної віспи мавп. Для боротьби зі спалахом віспи мавп у США використовуватимуть вакцину проти віспи, противірусні препарати та імуноглобулін коров'ячої віспи (VIG)

"Не поспішайте панікувати попереду батька в пекло! Мийте руки, не контактуйте тісно та інтимно з ким попало і буде вам щастя", - резюмувала лікар.