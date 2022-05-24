Обіцяли кар'єру, квартири й пенсії: з'явився новий запис з "Москви" прикордонникам Зміїного

В мережі з'явився новий запис, зроблений під час вимоги "руського корабля", тобто крейсера "Москва", українським прикордонникам на острові Зміїний здатися. Окупанти пропонують українським військовим всі блага життя "вєлікої страни" в обмін на підняття білого прапора.
Запис опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
Російський військовий з тепер вже потопленого крейсеру "Москва" 24 лютого наговорив багато. А от український прикордонник був лаконічним - і його відповідь тепер знає увесь світ.
Нижче текст звернення загарбників:
"У вас є всі шанси на нормальне чесне життя без участі в черговій братовбивчій війні... Якщо ви відмовитеся від участі у війні, і оберете правильну сторону, у вас буде можливість достойно влаштувати ваше життя на гражданці або продовжити службу у збройних силах російської федерації. З перспективною кар'єрного росту, стабільною заробітною платою, вирішити житлові проблеми. Отримати хорошу військову пенсію в старості в єдиній великій країні. Приміть вірне рішення, залиштесь живими і живіть правильно. Для цього достатньо тільки повідомити про свою згоду підняти білий прапор, діяти згідно наших подальших вказівок. Розрядити зброю, припинити зв'язок зі своїм командуванням".
Та сама марка і крейсер "Москва" в Чорному морі 24 лютого:
Зазначимо, що "Москва" згоріла і затонула після того як ЗСУ поцілили у неї ракетою "Нептун" 14 квітня.
Саме цей "воєнний корабль" зображений на знаменитій марці Укрпошти. Від 23 травня почався продаж нової марки "Русскій воєнний корабль ... Всьо!", яка викликала шалений ажіотаж в українців.
А от прикордонника, який сказав ті самі слова, нещодавно звільнили з російського полону. Раніше вважалося, що автором фрази "Русскій воєнний корабль, іді на**й" був Роман Грибов. Але це не так, ім'я справжнього автора приховували задля його безпеки.