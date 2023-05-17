Осторожно, клещи! Что нужно знать об этих насекомых всем украинцам

Клещи оккупировали уже все сады, парки, лесопосадки и любые другие участки, где есть хоть какая-нибудь трава и деревья. И многие отмечают, что в этом году их очень много. Почти любой пикник на природе заканчивается тем, что украинцы собирают клещей с себя, с детей и с домашних животных.

Что нужно обязательно знать о клещах, как от них уберечься и что делать при укусах, рассказали в Telegram-канале "Бережи себе".

Как уберечься от клещей

Клещи живут в высокой траве и кустах и прыгнуть на вас с дерева не могут. Слухи о том, что они умеют прыгать - это миф. Поэтому на природе старайтесь избегать высокой травы и кустов. Это касается не только леса, но и парков.

На прогулки и пикники старайтесь надевать светлую одежду - так вы быстрее заметите черную точку, которая ползет к вашему телу. Обычно клещ в поиске пищи двигается снизу-вверх и очень медленно. И он ждет, пока вы присядете на траву отдохнуть. Пока вы находитесь в движении, поймать клеща сложно.

Во время вылазки на природу осматривайте себя, детей, собак - каждые два часа и обязательно дома. Снимите всю одежду и тщательно проверьте все места, куда он мог присосаться. Проблема в том, что сам укус клеща человек не чувствует - насекомое выделяет анестетик при укусе.

Чем дольше он будет находиться на вашем теле - тем больше риска заполучить от него какую-то инфекцию. Поэтому осмотр - это очень важно.

На природе старайтесь использовать специальные репелленты от клещей. В составе таких средств должны быть такие препараты:

пикардин (KBR 3023)

IR 3535

DEET (ДЕТА)

OLE (эфирное масло лимонного эвкалипта)

параментан-диол (PMD)

перметрин

Обратите внимание! Некоторые средства нельзя использовать для детей до 2 месяцев, некоторые - до трех лет. Внимательно прочитайте инструкцию и старайтесь не наносить на кожу, если у вас есть раны или раздражение. А вот одежду и обувь - обработайте обязательно.

Что делать, если клещ уже укусил

В первую очередь - вытянуть его. Забудьте об устаревших бабушкиных советах - намазать маслом, лаком, вазелином. Не крутите его руками и не выжигайте.

Вам нужен специальный инструмент - пинцет с острыми кончиками или специальная ручка-лассо (ею крутить клеща можно). Все это продается в обычных или ветеринарных аптеках. Если вы сомневаетесь - обратитесь за помощью в любую амбулаторию.

После того как вытянули клеща, первая мысль: не заразный ли он был? Проверить это на 100% невозможно. И тянуть в лабораторию насекомое, которое пробыло в теле недолго - нет смысла.

Тем более, что неинфицированный клещ совсем не гарантия, что вас не укусил другой, который успел убежать.

Если ваш экземпляр был крупного размера, значит он питался вами долго - а это повод обратиться к семейному врачу и получить рецепт на антибиотик для профилактики болезни Лайма. Самостоятельно принимать антибиотик нельзя!

Как проявляется болезнь Лайма

Симптомы заражения могут появиться как через несколько дней/несколько недель, так и через несколько месяцев. Обычно появляются такие симптомы: