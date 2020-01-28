ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обід з Леніним і Сталіним: у Прилуках виявили дивний ресторан

STYLERЖиття    28.01.2020 - 21:58
Обід з Леніним і Сталіним: у Прилуках виявили дивний ресторан
В Прилуках працює "радянський" ресторан (Колаж РБК-Україна)

В Прилуках працює ресторан, який ігнорує закон про декомунізацію

В Прилуках працює ресторан, повністю оформлений в стилі радянської символіки. Тут можна побачити портрети і погруддя Йосипа Сталіна, Володимира Леніна, Микити Хрущова. Заклад в центрі міста називається "Хрущовка" та працює вже 8 років, незважаючи на закон про декомунізацію. Тут все нагадує музей тоталітаризму.

В самому закладі не бачать нічого такого і кажуть, що в ресторану такий стиль. Але історія на цьому не закінчилася і в кафе навідалися журналісти ТСН, після візиту яких було написано заяву в поліцію. В органах відреагували на "радянське місце" і відкрили кримінальне провадження.

В Прилуках працює недокуммунизированный ресторан (ТСН)

Зазначимо, що закон про декомунізацію почав діяти в 2015 році, тоді по всій країні прокотився своєрідний "ленинопад". У всіх містах України активно зносили пам'ятники Леніну. Чому ресторан у Прилуках досі працює - не зрозуміло.

Український інститут національної пам'яті повідомив, що про скандальний ресторан в Прилуках знає і більше двох років попереджає власників про відповідальність за комуністичну пропаганду. Але господарі закладу нічого не роблять і роблять вигляд, що їм все одно.

"Це блюзнірство": українці шоковані відкриттям ресторану в Будинку профспілок "Ревізор з Тищенко": команду проекту зухвало послали в Житомирі
Новини України ресторан
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся