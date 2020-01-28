Обід з Леніним і Сталіним: у Прилуках виявили дивний ресторан

В Прилуках працює "радянський" ресторан (Колаж РБК-Україна)

В Прилуках працює ресторан, який ігнорує закон про декомунізацію

В Прилуках працює ресторан, повністю оформлений в стилі радянської символіки. Тут можна побачити портрети і погруддя Йосипа Сталіна, Володимира Леніна, Микити Хрущова. Заклад в центрі міста називається "Хрущовка" та працює вже 8 років, незважаючи на закон про декомунізацію. Тут все нагадує музей тоталітаризму.

В самому закладі не бачать нічого такого і кажуть, що в ресторану такий стиль. Але історія на цьому не закінчилася і в кафе навідалися журналісти ТСН, після візиту яких було написано заяву в поліцію. В органах відреагували на "радянське місце" і відкрили кримінальне провадження.

В Прилуках працює недокуммунизированный ресторан (ТСН)

Зазначимо, що закон про декомунізацію почав діяти в 2015 році, тоді по всій країні прокотився своєрідний "ленинопад". У всіх містах України активно зносили пам'ятники Леніну. Чому ресторан у Прилуках досі працює - не зрозуміло.

Український інститут національної пам'яті повідомив, що про скандальний ресторан в Прилуках знає і більше двох років попереджає власників про відповідальність за комуністичну пропаганду. Але господарі закладу нічого не роблять і роблять вигляд, що їм все одно.