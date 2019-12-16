Новий глава Інституту нацпам'яті назвав три головні завдання на посаді

Фото: Антон Дробович (Anton Drobovych/Facebook)

Серед головних завдань - протидія російській інформаційній агресії

Новопризначений глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович назвав завдання, які вважає пріоритетними на своїй посаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Всього Дробович визначив три ключові завдання, які намагатиметься досягнути, очолюючи Інститут нацпам'яті.

"Завершення декомунізації - це перше. Визнання Голодомору геноцидом українського народу у світі - це друге. Підсилення гуманітарної складової в протидії російській інформаційній агресії - це третє", - сказав Дробович.

Голова УІНП заявив, що це була б велика перемога, якби Ізраїль визнав Голодомор геноцидом українського народу. Одна з причин, чому це досі не зроблено, за його словами, - це те, що Україні потрібно більше наукових зусиль, зокрема, світового рівня публікацій, які б обґрунтовували і пояснювали, чому події 1932-33 років - це саме геноцид.

У контексті протидії російській інформаційній агресії Дробович заявив, що вірить, що в багатьох людей, які живуть на окупованих зараз територіях, є розуміння правди.

"Коли ми отримаємо назад наші території, наших людей, перше, що треба зробити - це провести цей суспільний діалог і, відповідно, діяти дуже делікатно. Пропонувати свою візію, пропонувати історії успіху України, не ставити хрест, не одразу давати категоричні ярлики. Треба вступати в бесіду і розказувати: "Нам цікаво, ми цінуємо це, тому що. А чому ви цінуєте це? Розкажіть нам". І так має відбуватися це залучення інтересу. Але головною умовою успіху цієї кампанії є успіх суверенної України", - сказав він.

Нагадаємо, 4 грудня Кабінет міністрів України призначив Антона Дробовича головою Українського інституту національної пам'яті. Він є доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

Відзначимо, до Дробовича Інститут національної пам'яті з березня 2014 року очолював Володимир В'ятрович, який до цього керував архівами Служби безпеки України. Новий уряд звільнив В'ятровича у вересні.