Няні захопили приміщення перукарів: скільки коштувала стрижка в Кабміні

У Кабінеті міністрів України закрили перукарню, яка там існувала багато років. Замість неї зроблять кабінет на 12 робочих місць, в якому будуть працювати "інвестиційні няні". Як зазначив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у своїй публікації на Facebook, в уряді планують проаналізувати, скільки ще площ використовується неефективно.

Дмитро Дубілет опублікував фотографії та прейскурант перукарні, яка знаходилася в будівлі Кабінету Міністрів України. Варто відзначити, що ціни там були набагато нижче, ніж у звичайних салонах столиці.

Наприклад, жіноча модельна стрижка коштувала від 95 гривень, а укладання – від 35 гривень. Просто помити голову чиновниці могли за 15 гривень. Постригтися для чоловіків коштувало від 50 гривень. Звичайний гігієнічний манікюр – 65 гривень.

Дмитро Дубілет розповів, що перукарню закриють, а приміщення буде використовувати в інших цілях.

"Маленький крок, щоб у нашому житті стало трохи менше Совка. У нас в Кабміні відбулося неймовірне – ми закрили перукарню. Я, коли її виявив, спочатку подумав, що це чийсь розіграш. Виявилося, не розіграш, справжня перукарня. У кімнаті, яка звільниться, влаштуємо 12 робочих місць. Туди в'їдуть працівники UkraineInvest, ті самі інвестиційні няні", - повідомив міністр.

Він додав, що в державі багато нерухомості та варто перевірити всі площі на предмет ефективного використання.

"А в цілому ми зараз зробимо великий аналіз, наскільки державні органи ефективно використовують площі. У держави дуже багато нерухомості. Я хочу разом з ФДМ спочатку проаналізувати міністерства, а потім – інші державні органи. Ту площу, яка в результаті звільниться, потрібно передати на приватизацію або хоча б в оренду через Прозорро. Продажі", - додав Дмитро Дубілет.