Нянь-украинок ищут в разных странах мира. Где платят больше всего

Общие обязанности

Няня - человек особенный. Она заботится о чужих детях и (в зависимости от возложенных обязанностей) может отвечать за их развитие, воспитание или образование.

В отсутствие родителей няня становится для малыша и мамой, и папой, и учителем. Она следит за тем, чтобы ребенок был здоров, накормлен и находился в безопасности. Именно поэтому профессия няни - достаточно ответственная и непростая.

В целом, обязанности няни определяются индивидуально - в зависимости от потребностей конкретной семьи. К кому-то няня приходит на несколько часов, к другим может приезжать на целый день и даже жить рядом со своим воспитанником.

Кто-то уделяет внимание исключительно ребенку, другим предлагают готовить-убирать-стирать и делать еще какие-то домашние дела.

В зависимости от графика, требований, обязанностей и даже территориального местонахождение работы различается и оплата труда нянь. Одни родители предлагают почасовую оплату, другие - фиксированную ставку, удовлетворяющую обе стороны.

Необходимые навыки

Найти работу няни без необходимых навыков и базовых знаний может быть тяжело. Большинство семей просят также рекомендательные письма с предыдущих мест работы или характеристики и гарантии от специализированных агентств (по подбору персонала).

При любых обстоятельствах хорошая няня должна:

быть ответственной и сосредоточенной исключительно на ребенке и его потребностях

любить детей, несмотря на их прихоти, капризы, упрямство, непослушание, слезы и раздражительность

уметь делать несколько вещей одновременно - особенно когда кроме заботы о малыше нужно, например, еще успеть приготовить ему еду

быть стрессоустойчивой и сохранять спокойствие, ведь дети сплошь и рядом проверяют взрослых "на прочность"

быть гибкой - уметь договориться с ребенком в пользу обеих сторон

быть дисциплинированной - иметь четкий план (график), по которому будет проходить общение с ребенком

Кроме того, огромным "бонусом" в этой профессии может стать педагогическое и медицинское образование.

Достоинства и недостатки

Среди преимуществ в работе няни нельзя не упомянуть:

любовь - много бескорыстной искренней детской любви и положительных эмоций

возможность проводить много времени на свежем воздухе - во время прогулок и досуга с ребенком

нравственное удовольствие - няня помогает воспитать здорового, счастливого и умного человека

возможность работать без высшего образования и практически в любом возрасте

В то же время забота о чужом ребенке это:

очень большая ответственность

возможные недоразумения с родителями ребенка

много физической активности

Топ-9 вакансий для нянь в разных странах мира

Няня в Британию

Няню (гувернантку) ищут для мальчика 6 лет, проживающего в Великобритании (Лондоне).

Ей готовы платить до 200 000 грн. Работать предлагают месяц через месяц.

Для проживания няни предоставляется отдельная комната. Обещают также питание.

В объявлении отмечается, что в семье еще двое старших детей - мальчики 8 и 12 лет.

В обязанности няни будут входить: основной уход за младшим ребенком, незначительная помощь по уходу за старшими детьми, организация дня детей, сопровождение в/со школы, соблюдение режима дня, помощь младшему ребенку с домашними заданиями, воспитание, занятия творчеством, всестороннее развитие детей, прогулки, сопровождение на отдыхе.

Требования: высшее педагогическое образование, обязательно свободный английский язык (уровень В2-С1-С2), опыт работы в VIP семьях от пяти лет, наличие рекомендаций от предыдущих семей, аккуратность, внимательность, стрессоустойчивость, энергичность, отсутствие вредных привычек, знание детской психологии, наличие британских документов (виза Британии, паспорт ЕС или другие).

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Няня в Германию

Няню (гувернантку) ищут для девочки в возрасте 1 месяца, проживающей в Германии (Франкфурт-на-Майне).

Ей готовы платить до 5 000 долларов (около 185 300 грн). Работать предлагают по графику: 6/1 - с проживанием, или 5/2 - без проживания

Для проживания няне предоставляется отдельная комната. Обещают также питание.

В обязанности няни будут входить: уход за ребенком, кормление смесью, стерилизация детской посуды, уборка детской комнаты, стирка детских вещей, прогулки, развитие.

Требования: опыт работы с детьми такого возраста, наличие документов для въезда в Германию (перелет на работу обещают оплатить).

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Няня в Китай

Няню (гувернантку) ищут для троих детей, проживающих в Китае (Гонконг).

Ей готовы платить до 5 000 долларов (около 185 300 грн). Работать предлагают по сменам, которые могут отличаться в зависимости от потребностей семьи.

Жить няне предлагают бесплатно в уютном отеле недалеко от рабочего места (резиденции семьи).

В обязанности няни будут входить: обеспечение ежедневного ухода за детьми (кормление, купание и одевание), участие в образовательно-развлекательных мероприятиях с детьми, содействие их развитию, создание и поддержание безопасной среды, помощь в выполнении домашних и школьных задач, организация и контроль игр и прогулок, сотрудничество с родителями (для обеспечения последовательности в методах и процедурах воспитания), наблюдение за здоровьем и самочувствием (в том числе - при необходимости медикаментозного лечения), поддержание чистоты и порядка в детской и игровой зонах.

Требования: физическая подготовка и умение работать с детьми, любовь к детям, ответственность, заботливость, внимательность к деталям, возраст - от 18 лет (опыт - не обязателен), официальное разрешение на работу в Китае.

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Няня во Францию

Няню (гувернантку) ищут для девочки в возрасте 11 месяцев, проживающей во Франции (Ницца).

Ей готовы платить до 136 500 грн. Работать предлагают по графику: 6/1 (12 часов в сутки).

Для проживания няни предоставляется отдельный гостевой домик со всеми удобствами. Обещают также питание, оформление документов и медицинское страхование за счет семьи.

В обязанности няни будут входить: полный уход за ребенком с соблюдением установленного режима, развитие по возрасту, творческие занятия, прогулки, организация досуга, приготовления пищи ребенку, кормление.

Требования: опыт работы более пяти лет няней с детьми от шести месяцев, полное высшее образование (педагогическое, плюсом будет дополнительное творческое образование), знание английского языка не ниже уровня В1, опыт работы в VIP-семьях, грамотный язык, порядочность, любовь к детям и своей профессии, критическое мышление, быстрота в принятии решений, инициативность, наличие рекомендаций от предыдущих семей, наличие медицинской книги или возможность пройти свежий медицинский осмотр.

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Няня в Монако

Няню (гувернантку) ищут для девочки 6 лет, проживающей в Монако.

Ей готовы платить до 120 000 грн. Работать предлагают месяц через месяц, или три месяца через три месяца.

Все расходы и билеты - за счет семьи.

Отмечается, что семья - украинская, однако говорят они по-русски.

В обязанности няни будет входить общение с ребенком. Поскольку девочка очень активна, с ней придется бегать, играть и т.д.

Требования: педагогическое образование, опыт работы с детьми в возрасте от двух лет.

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Няня в Австрию

Няню (гувернантку) ищут для двух девочек в возрасте 8 и 16 лет, проживающих в Австрии (Линц).

Ей готовы платить до 3 000 долларов (около 111 180 грн).

Для проживания няни предоставляется отдельная комната. Обещают также питание.

В обязанности няни будут входить: приготовление еды для детей, досуг, школа, уборка детской комнаты.

Требования: европейские документы, опыт работы, позитивность и доброта.

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Няня в Республику Кипр

Няню (гувернантку) ищут для ребенка в возрасте 1 месяца, проживающего на Кипре (Лимасол).

Ей готовы платить до 3 000 долларов (около 111 180 грн). Работать предлагают по графику: 5/2 - без проживания (желательно, чтобы рабочим днем был хотя бы один выходной - суббота или воскресенье).

Отмечается, что всего в семье трое детей. У двух старших - своя няня.

В обязанности няни будут входить: раннее развитие малыша, прогулки.

Требования: опыт работы в семьях.

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Няня в Испанию

Няню (гувернантку) ищут для троих детей 5, 7 и 10 лет, проживающих в Испании (Валенсия) и ходящих в одну школу.

Ей готовы платить до 100 000 грн. Работать предлагают месяц через месяц (без выходных).

Все расходы и билеты - за счет семьи (уточняется, что семья - украинская).

Для проживания няни предоставляется отдельная комната. Обещают также питание.

В обязанности няни будут входить: уход за детьми (гигиена, сбор ланч-боксов в школу и т.д.), соблюдение режима дня, сопровождение детей в школу (после этого дети приходят домой и сразу занимаются онлайн в украинской школе), контроль кормления детей (повар приходит отдельно), прогулки, игры, сопровождение за границу, уход за детским гардеробом, разговоры с детьми на украинском и в игровой форме - на английском.

Требования: опыт работы в семьях, возраст - до 53 лет, отсутствие вредных привычек, наличие рекомендаций, знание языков (украинского, английского), знание испанского - будет преимуществом, действующий биометрический загранпаспорт.

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Няня в Турцию

Няню (гувернантку) ищут для троих детей в возрасте 4, 7 и 9 лет (самый маленький - мальчик, старшие - девочки). Живут они в Турции (Стамбул).

Ей готовы платить до 2 500 долларов (около 92 650 грн). Работать предлагают по графику: 6/1.

Для проживания няни предоставляется отдельная комната.

Отмечается, что семья - из Украины.

В обязанности няни будут входить: всесторонняя помощь матери с воспитанием, развитием, образованием и досугом детей, поддержка и наставление детей как полноценных личностей.

Требования: опыт работы с детьми, образованность, интеллигентность, умение развлекать и учить детей в игровой манере, любовь к книгам, понимание и любовь к детям.

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