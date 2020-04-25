Треба вчитися жити з вірусом: Супрун розповіла про підготовку до виходу з карантину

Карантин в Україні почнуть поступового послаблювати з 11 травня поетапно, і тоді наступить своєрідний посткарантинний період. Уляна Супрун звернула увагу на низку "підводних каменів", з якими зіткнуться українці після зняття обмежувальних заходів.

Колишня керівниця МОЗ на своїй сторінці в Facebook дала поради, як цього можна уникнути.

Медик нагадала заяву спецпредставника гендиректора ВООЗ з питань пандемії про те, що загроза COVID-19 збережеться в найближчому майбутньому. І це триватиме скоріше за все до того, як не знайдуть вакцину проти вірусу або ефективного лікування хвороби.

"Тому ми маємо вчитися жити з вірусом у всіх сферах життя - у стосунках з близькими та колегами, на роботі чи під час виходу у громадські місця", - процитувала Супрун.

Планування майбутнього допомагає утримувати психологічну рівновагу під час карантину, розповіла медик.

Екс-чиновниця вважає, що безліч питань безпеки будуть залежати виключно від рівня соціальної відповідальності кожного з нас. Тому вже зараз Супрун запропонувала подумати над наступним:

Як ви будете готуватися до виходу з карантину психологічно

Як ви добиратиметеся на роботу

Чи готові він зустрічатися з друзями і знайомими та як краще запланувати зустріч найбільш безпечно

Як підготувати своє робоче місце до роботи в нових умовах

Також Супрун рекомендувала ознайомитися з рекомендаціями психологів у публікації спецпроекту "Психея" про те, як відбувається прийняття реальності в умовах пандемії, яка соціальна поведінка після закінчення карантину буде найбільш продуктивною, і чому режим постійної бойової готовності негативно впливає на уважність та адекватність реакцій.

"Зі статті ви також дізнаєтеся, як впоратися з надмірною тривогою у громадських місцях, та чи можливо відновити відчуття особистої безпеки в умовах поширення вірусу, і як це зробити", - написала вона.

Раніше Уляна Супрун розповіла, що медичні маски та одноразові рукавички не зможуть захистити від коронавірусу, якщо не мити руки.