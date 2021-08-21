Коли потрібно терміново дзвонити в швидку: названі шість малопомітних ознак інсульту

Інсульт - дуже небезпечний стан для людини, яке може викликати ряд небезпечних ускладнень і привести до паралічу або смерті. Перші стадії порушення протікають зазвичай непомітно, і інсульт починають свою атаку на організм дуже тихо.

Медики перерахували основні симптоми тихого інсульту, які точно повинні насторожити. Про це повідомляє MedikForum.

Першою ознакою інсульту може стати опущення повік або губ. Будьте уважні, так ці симптоми можуть з'являтися і зникати. Як пояснюють лікарі, це пов'язано з транзиторною ішемічною атакою, більш відомою як мініінсульт. Мозок при цьому стані швидко відновлює кровопостачання, і всі симптоми зникають. Але мініінсульти серйозно збільшують ризик великого інсульту в майбутньому.

Які ще є симптоми "тихого" інсульту

Нудота

Запаморочення

Відчуття оніміння

Втрата рівноваги

Невиразна мова

Головний біль

Якщо ви помітите хоч один з цих симптомів - негайно викликайте швидку допомогу:

Людина не може посміхнутися, куточки його очей або рота опущені

Людина не може підняти руки

Мова людини стає сплутаною, часто він перестає розуміти, що йому говорять

Може виникнути раптова слабкість в руках і ногах, оніміння однієї сторони тіла, включаючи ноги, руки або ступні.

Важливо! Чим швидше хворому з інсультом надати допомогу, тим більше шансів на його відновлення і відсутність серйозних ускладнень.