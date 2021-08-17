Які симптоми після щеплення від COVID-19 є нормою: лікар-імунолог дав відповідь
Після щеплення від коронавірусу у людини можуть з'явитися неприємні симптоми, як нудота, лихоманка, головний біль. Такі симптоми є нормальною реакцією організму на вакцинацію.
Про це заявив лікар-імунолог Федір Лапій, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.
"На вакцинацію від коронавірусу виникають певні реакції. Як правило, вони є легкими і проявляються деякими симптомами", - зазначив фахівець.
Нормальними є такі реакції:
- почервоніння, біль і набряк в місці уколу;
- лихоманка або озноб;
- головний біль, біль в м'язах або суглобах, біль в животі;
- нудота;
- стомлюваність, сонливість або безсоння;
- запаморочення.
Дані реакції, якщо з'являться, то повинні пройти через кілька днів. В іншому випадку необхідно звернеться за консультацією до свого сімейного лікаря.
Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я розповіли, коли в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих громадян. Це може статися, коли в країні буде щеплено 50% населення.
При цьому в першу чергу стимулювати робити щеплення будуть працівників критичної інфраструктури.
Ми також писали про те, що епідеміолог розповів, що 40% українців мають імунітет до COVID-19.