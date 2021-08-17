Які симптоми після щеплення від COVID-19 є нормою: лікар-імунолог дав відповідь

Після щеплення від коронавірусу у людини можуть з'явитися неприємні симптоми, як нудота, лихоманка, головний біль. Такі симптоми є нормальною реакцією організму на вакцинацію.

Про це заявив лікар-імунолог Федір Лапій, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці в Facebook.

"На вакцинацію від коронавірусу виникають певні реакції. Як правило, вони є легкими і проявляються деякими симптомами", - зазначив фахівець. Нормальними є такі реакції: почервоніння, біль і набряк в місці уколу;

лихоманка або озноб;

головний біль, біль в м'язах або суглобах, біль в животі;

нудота;

стомлюваність, сонливість або безсоння;

запаморочення. Дані реакції, якщо з'являться, то повинні пройти через кілька днів. В іншому випадку необхідно звернеться за консультацією до свого сімейного лікаря.