Лікарі перерахували перші ознаки раку шкіри і назвали критичний вік
Рак шкіри, як і інші види онкології, дуже важливо вчасно діагностувати вчасно. Лікарі назвали прояви, на які слід звертати увагу і при найменших сумнівах звертатися до лікаря.
Про це повідомляє storinka.
Медики кажуть, що потрібно стежити за будь-якими новими родимками або плямами, які з'являються на тілі, коли вам більше 21 року.
Тривожними симптомами є зміна кольору, форми, розміру, текстури плям на шкірі.
Якщо у вас є родимки, які сверблять, болять, кровоточать або ж покриваються кіркою, обов'язково пройдіть обстеження.
Медики називають п'ять критеріїв "поганих" змін родимки:
- змінюється форма,
- з'являється асиметрія,
- краї стають нерівними,
- змінюється колір - до коричневого або чорного додається ще білий або синій,
- родимка збільшується до 6 міліметрів в діаметрі і більше, і ріст триває.
Раніше ми писали про рак молочної залози у чоловіків. Такі випадки хоча і рідкісні, але часто закінчуються фатально, так як чоловіки зазвичай ігнорують симптоми.
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