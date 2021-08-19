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Лікарі перерахували перші ознаки раку шкіри і назвали критичний вік

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Четвер 19 серпня 2021 07:00
Лікарі перерахували перші ознаки раку шкіри і назвали критичний вік Фото: лікарі перерахували перші ознаки раку шкіри (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Рак шкіри, як і інші види онкології, дуже важливо вчасно діагностувати вчасно. Лікарі назвали прояви, на які слід звертати увагу і при найменших сумнівах звертатися до лікаря.

Про це повідомляє storinka.

Медики кажуть, що потрібно стежити за будь-якими новими родимками або плямами, які з'являються на тілі, коли вам більше 21 року.

Тривожними симптомами є зміна кольору, форми, розміру, текстури плям на шкірі.

Якщо у вас є родимки, які сверблять, болять, кровоточать або ж покриваються кіркою, обов'язково пройдіть обстеження.

Медики називають п'ять критеріїв "поганих" змін родимки:

  • змінюється форма,
  • з'являється асиметрія,
  • краї стають нерівними,
  • змінюється колір - до коричневого або чорного додається ще білий або синій,
  • родимка збільшується до 6 міліметрів в діаметрі і більше, і ріст триває.

Раніше ми писали про рак молочної залози у чоловіків. Такі випадки хоча і рідкісні, але часто закінчуються фатально, так як чоловіки зазвичай ігнорують симптоми.

Також повідомлялося про найкориснішу літню ягоду, яка може захищати від раку.

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