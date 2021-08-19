Лікарі перерахували перші ознаки раку шкіри і назвали критичний вік

Рак шкіри, як і інші види онкології, дуже важливо вчасно діагностувати вчасно. Лікарі назвали прояви, на які слід звертати увагу і при найменших сумнівах звертатися до лікаря.

Медики кажуть, що потрібно стежити за будь-якими новими родимками або плямами, які з'являються на тілі, коли вам більше 21 року.

Тривожними симптомами є зміна кольору, форми, розміру, текстури плям на шкірі.

Якщо у вас є родимки, які сверблять, болять, кровоточать або ж покриваються кіркою, обов'язково пройдіть обстеження.

Медики називають п'ять критеріїв "поганих" змін родимки: