Чи потрібно насправді вакцинуватися від COVID-19, маючи антитіла: пояснення МОЗ

У відомстві зазначили, що метод імуноферментного аналізу (ІФА) допомагає визначити ознаки постінфекції на основі дослідження венозної крові. Такий тест виявляє імунну реакцію на вірус - тобто рівень антитіл.

Визначає метод ІФА тестування імуноглобуліни двох типів:

IgM - вказують на гостру фазу захворювання,

IgG - показує, що людина перехворіла і вже має антитіла до інфекції.

"Звертаємо увагу, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації", - йдеться в публікації.

У МОЗ додали, що досі невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту і як довго вони зберігаються.

Водночас підставою для встановлення діагнозу COVID-19 залишається тільки результат ПЛР-тестування, розповіли в міністерстві.

"Важливо, що жоден із тестів не є обов’язковим перед проведенням вакцинації. У першу чергу, йдеться про тест на визначення антитіл. Жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 та не бути госпіталізованою", - вказується в повідомленні.

Так, тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність або відсутність, але він жодним чином не відповість на питання, чи захворіє людина на коронавірус знову чи як саме перенесе хворобу.

Безплатні COVID-тести та платні домашні

Також в МОЗ розповіли, що зараз у продажу є експрес-тести на COVID-19, які можна зробити вдома - вони також визначають антиген коронавірусу в зразку мазка з носоглотки.

Але такі тести "не є валідними для допуску, наприклад, в громадські місця або поїздки в громадському транспорті". Серед основних причин - відсутність впевненості в правильності проведення тестування і його результату, неможливість перевірити, чиї зразки використовуватися для його проведення в домашніх умовах.

У відомстві нагадали, що отримати безплатне ПЛР-тестування на COVID-19 можна за призначенням лікаря для:

осіб з підозрою на COVID-19;

осіб з ознаками інших ГРВІ;

осіб з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

контактним особам при появі симптомів, що не виключають COVID-19.

"Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2. Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар", - додали в МОЗ.