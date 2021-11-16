Нужно ли на самом деле вакцинироваться от COVID-19, имея антитела: объяснение Минздрава

В ведомстве отметили, что метод иммуноферментного анализа (ИФА) помогает определить признаки постинфекции на основе исследования венозной крови. Такой тест выявляет иммунную реакцию на вирус - то есть уровень антител.

Определяет метод ИФА тестирования иммуноглобулины двух типов:

IgM - указывают на острую фазу заболевания,

IgG - показывает, что человек переболел и уже имеет антитела к инфекции.

"Обращаем внимание, что наличие антител к коронавирусу, вызываемому COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации", - говорится в публикации.

В Минздраве добавили, что до сих пор неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.

В то же время основанием для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования, рассказали в министерстве.

"Важно, что ни один из тестов не обязателен перед проведением вакцинации. В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным", - указывается в сообщении.

Так, тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек коронавирусом снова или как именно перенесет болезнь.

Бесплатные COVID-тесты и платные домашние

Также в Минздраве рассказали, что сейчас в продаже есть экспресс-тесты на COVID-19, которые можно сделать дома - они также определяют антиген коронавируса в образце мазка из носоглотки.

Но такие тесты "не являются валидными для допуска, например, в общественные места или поездки в общественном транспорте". Среди основных причин - отсутствие уверенности в правильности проведения тестирования и его результата, невозможность проверить, чьи образцы использоваться для его проведения в домашних условиях.

В ведомстве напомнили, что получить бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 можно по назначению врача для:

лиц с подозрением на COVID-19;

лиц с признаками других ОРВИ;

лиц с признаками вирусной пневмонии;

пациентам с внегоспитальной пневмонией;

контактным лицам при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

"Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач", - добавили в Минздраве.