Нужно ли на самом деле вакцинироваться от COVID-19, имея антитела: объяснение Минздрава

В Украине выявить заболевание COVID-19 можно при помощи двух видов тестирования:методом ПЦР-теста и проведя экспресс-тест на антиген. При этом бытует мнение, что уже переболевшие и имеющие, согласно результатам теста ИФА, антитела к коронавирусной болезни могут не вакцинироваться - мол, уже есть иммунитет. Так ли это?
Ситуацию разъяснили гражданам в Минздраве Украины на странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что метод иммуноферментного анализа (ИФА) помогает определить признаки постинфекции на основе исследования венозной крови. Такой тест выявляет иммунную реакцию на вирус - то есть уровень антител.
Определяет метод ИФА тестирования иммуноглобулины двух типов:
"Обращаем внимание, что наличие антител к коронавирусу, вызываемому COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации", - говорится в публикации.
В Минздраве добавили, что до сих пор неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются.
В то же время основанием для установления диагноза COVID-19 остается только результат ПЦР-тестирования, рассказали в министерстве.
"Важно, что ни один из тестов не обязателен перед проведением вакцинации. В первую очередь, речь идет о тесте на определение антител. Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным", - указывается в сообщении.
Так, тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек коронавирусом снова или как именно перенесет болезнь.
Также в Минздраве рассказали, что сейчас в продаже есть экспресс-тесты на COVID-19, которые можно сделать дома - они также определяют антиген коронавируса в образце мазка из носоглотки.
Но такие тесты "не являются валидными для допуска, например, в общественные места или поездки в общественном транспорте". Среди основных причин - отсутствие уверенности в правильности проведения тестирования и его результата, невозможность проверить, чьи образцы использоваться для его проведения в домашних условиях.
В ведомстве напомнили, что получить бесплатное ПЦР-тестирование на COVID-19 можно по назначению врача для:
"Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился быстрый скрининговый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач", - добавили в Минздраве.
Напомним, ранее эксперт Юнисеф Екатерина Булавинова сделала заявление про вакцинацию людей, которые уже переболели COVID-19.
Также мы писали о том, что перед этим в Минздраве объяснили, кто и как может получить справку о противопоказании к вакцинации.