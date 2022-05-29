Що потрібно їсти, щоб зупинити випадання волосся: лікар назвав продукти

Фахівці зауважують, що в більшості випадків випадання волосся через дефіцит заліза можна зупинити.

За словами дерматолога Меліси Піліанг, доктора медичних наук, цей мінерал "відіграє життєво важливу роль", коли справа доходить до нашого волосся, передає Cleveland Clinic.

"Коли ми бачимо пацієнтів, які страждають на випадіння волосся, ми часто проводимо лабораторні дослідження для виявлення дефіциту заліза. Ми нерідко виявляємо, що у жінок мало заліза", - розповіла вона.

Прийом заліза з вітаміном С, який міститься в цитрусових або деяких комбінованих добавках, збільшує всмоктування заліза шлунком, говорить доктор.

У раціоні для отримання рекомендованої кількості заліза кожен день вона рекомендує вживати такі продукти, як:

шпинат,

броколі,

горох,

тофу,

яловичина,

баранина.

Крім того, радять включити продукти з високим вмістом вітаміну С:

апельсин,

полуниця,

помідор.

"Багато жінок уникають червоного м'яса, яке є нашим найкращим джерелом заліза. Якщо ви м'ясоїд, найкращий спосіб вирішити цю проблему - їсти дві порції червоного м'яса по 4 унції на тиждень. Цієї невеликої кількості має бути достатньо для підтримки здорового рівня заліза у більшості жінок", - розповіла Піліанг.

Ті, хто не вживає м'ясо, можуть зосередитися на включенні продуктів, які є хорошими джерелами заліза.

"Якщо ви вегетаріанець або веган, ви можете їсти боби, шпинат та інші темно-зелені овочі як джерела заліза. Однак залізо рослинного походження не засвоюється повністю", - зазначає доктор.