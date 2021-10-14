Як довго зберігається імунітет після коронавірусу: вчені назвали точну цифру
У Швеції та Італії вчені провели дослідження, яке показало, що у більшості перехворілих на коронавірус антитіла зберігаються до 15 місяців.
Про це йдеться у статті на сайт bioRxiv.org.
Що показало дослідження
В ході дослідження було проаналізовано 188 зразків крові у 136 одужуючих пацієнтів, які хворіли в різній формі. Для порівняння також взяли зразки крові 23 вакцинованих людей.
Вчені дослідили, що пік кількості антитіл припадав на 15-28-й день після інфікування. Потім відповідь антитіл IgG і титри нейтралізації плазми поступово знижувалися, але стабілізувалися через шість місяців, а плазмонейтралізуюча активність проти варіанту вірусу G614 зберігалася до 15 місяців.
Також середні нейтралізуючі титри проти бети, гамми та дельта варіантів в плазмі, зібраної на ранньому (15-103 дні) і пізньому (9-15 місяців) етапах одужання, були в 16 і 8 разів нижчими, ніж проти G614.
Тому фахівці прийшли до висновку, що імунітет проти коронавірусу в цілому тривалий, але поширення нових варіантів "викликає велике занепокоєння".
Щоб вберегтися від COVID-19, потрібно дотримуватись наведених порад:
- Тримайтеся на безпечній відстані від інших людей (принаймні 1 метр), навіть якщо вони не видаються хворими;
- Надягайте маску, перебуваючи між людьми, особливо коли ви в приміщенні або не можете фізично дистанціюватися;
- Надавайте перевагу відкритим місцям і добре провітрюваним приміщенням;
- Часто мийте руки милом і водою або використовуйте спиртовмісний антисептик для рук;
- Вакцинуйтеся;
- Під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот зігнутим ліктем або серветкою;
- Якщо погано почуваєтесь, залишайтеся вдома.
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